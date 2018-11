Desde Chile informan que Jorge Sampaoli tiene una oferta de trabajo de China. El técnico argentino, quien no tiene equipo desde el Mundial de Rusia 2018, habría sido sondeado por el gigante asiático luego de que Marcelo Lippi, el técnico campeón con Italia en el 2006, haya anunciado que dejará el cargo de seleccionador a final de año. En China, un país no tan conocido por su fútbol a nivel de selecciones, tienen la mira puesta en Qatar 2022.



Incluso ya se hablarían de las cifras que ganaría el ‘Sampa’ en Asia. Se comenta que el casildense cobraría 10 millones de dólares por cada año, teniendo un contrato de tres años – hasta 2021 – que es cuando terminan las Eliminatorias hacia Qatar 2022 en Asia.



Desde que se desvinculó de la Selección Argentina, luego de la Copa del Mundo en el que el seleccionado quedó eliminado en los octavos de final ante Francia, Sampaoli figuró en la órbita de algunos cuadros de la Premier League y de algunas selecciones como Costa Rica, Estados Unidos y México. Sin embargo, ninguna fue a fondo como parecen haber ido los chinos. ¿Se dará una nueva experiencia para el ‘Hombrecito’? Todo parece muy encaminado.



Mientras que Sampaoli sigue sin un trabajo, su ex equipo, Argentina, se mide este martes en Mendoza en un nuevo amistoso frente a México. De llegar a China, ¿a quién sumará el ‘Sampa’ para su cuerpo técnico? La oferta es para considerarse, pese a ser Asia.