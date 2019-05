¿Por la rampa de salida? Así pifiaron a Gabriel Costa durante partido ante Palestino en el Monumental de Chile [VIDEO]

Colo Colo se enfrentó ante Palestino este sábado (ganaron dos a uno con goles de Passerini y Morales) en un partido que se vio marcado, una vez más, por el malestar del público del 'Cacique' por una de las contrataciones que llegó por todo lo alto al inicio de la temporada, junto al técnico Mario Salas.



Gabriel Costa estuvo desde el 'vamos' en el Monumental de Santiago por la jornada 12 del Torneo Nacional. El profesor Salas confía en que el jugador que la rompió en el Descentralizado con la camiseta de Sporting Cristal muestre las razones por la que fue contratado, pero la afición ya perdió la paciencia y así lo hizo notar en el encuentro en la capital.

Así pifiaron a Costa. Los hinchas del 'Cacique' ya perdieron la paciencia. (Captura/@ramirescl)

No es la primera vez. Es una constante en los últimos partidos donde el jugador uruguayo nacionalizado peruano ha estado en el campo. Llegó a Colo Colo tras haber sido uno de los goleadores (con 26), junto a Herrera, de Sporting Cristal y el Descentralizado, pero no ha tenido esa cuota goleadora en Chile.



Desde que llegó a Chile, Costa ha jugado diez partidos y ha anotado tres goles, una cifra menor para lo que espera la afición del 'Cacique'. Si bien comenzó bien el torneo, con elogios y goles, esto ha cambiado drásticamente. Se le 'apagó la mecha' goleadora y no ha tenido grandes actuaciones. Muchos piden su salida, pero Salas lo mantiene firme en el equipo. Por ahora, todo parece indicar que el jugador -que podría ser convocado por Gareca para la Selección- se quedará en Chile.

