Han pasado los meses y Juan Carlos Osorio se afianza en su cargo como director técnico de Paraguay. No obstante, el ex entrenador de México comienza a revelar detalles de su fallida contratación para tomar las riendas de la selección de su país tras la salida de José Pekerman.



Osorio ha enfrentado duras críticas por una supuesta cláusula que le permite abandonar su cargo en caso de ser requerido por la Federación Colombiana, situación que ha hecho recurrentes varias preguntas incomodas durante sus ruedas de prensa y entrevistas. Lo cierto es que Osorio trabaja sin obstáculos en Paraguay y está dispuesto a cumplir a cabalidad con su contrato, por lo que su plan contempla las Eliminatorias hacia Qatar 2022.



Respecto a su hipotética llegada al banquillo ‘Tricolor’, el estratega dijo en una entrevista con Caracol Radio: "Sí hubo acercamientos de parte de la Federación, como ellos dirán, no fue oficial y ese fue mi error, en una charla informal me dijeron. Como no es oficial no voy a ahondar en detalles. Yo considero que la equivocación fue mía en creer que la palabra de ellos era suficiente. Cuando yo doy mi palabra la cumplo y creí que iba a ser igual”, cargando contra los directivos de su país. Osorio quiso dirigir a Colombia.



Por su parte, el característico juego aéreo del fútbol paraguayo, así como la determinación y la vehemencia en el campo fueron los factores que, según Osorio, lo convencieron de aceptar la oferta para dirigir la Albirroja.