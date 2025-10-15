Colombia vs. Argentina protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial Sub-20 de la FIFA, en un duelo que promete emociones, intensidad y talento juvenil de primer nivel. Ambas selecciones llegan con campañas destacadas y buscarán sellar su pase a la gran final del certamen que se disputa en Chile. Conoce en la siguiente nota, ¿Cuándo se jugará?, ¿dónde se llevará a cabo? y ¿qué canales de TV lo transmitirán?. Te recordamos que no busques la señal por páginas piratas como Pelota Libre TV.

El equipo de Argentina, dirigido por Diego Placente, atraviesa un momento brillante en el torneo. La Albiceleste llega invicta, con cinco victorias consecutivas y una contundencia que la ha convertido en candidata al título. Tras una fase de grupos perfecta ante Cuba, Australia e Italia, Argentina goleó 4-0 a Nigeria en octavos de final y venció 2-0 a México en cuartos.

La gran figura del conjunto argentino ha sido Alejo Sarco, quien suma cuatro tantos en el certamen y apunta a la cima de la tabla de goleadores. Sin embargo, Placente deberá enfrentar un reto importante: no podrá contar con Maher Carrizo, uno de sus máximos anotadores, por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Valente Pierani, que sufrió una lesión en la rodilla. Aun así, el plantel cuenta con variantes de calidad, como Ian Subiabre y Gianluca Prestianni, quienes mostraron un gran nivel en el duelo ante México y podrían ser determinantes en el ataque.

Del otro lado, Colombia vive su mejor versión en el torneo. El equipo dirigido por César Torres ha mostrado solidez y carácter para superar etapas complicadas. En la fase de grupos logró una victoria y dos empates, resultados que generaron dudas sobre su poder ofensivo. Sin embargo, el cuadro cafetero reaccionó en los cruces decisivos: derrotó 3-1 a Sudáfrica en octavos y protagonizó una remontada épica ante España en cuartos, imponiéndose 3-2 con un triplete de Néiser Villarreal, quien se convirtió en el gran héroe del equipo.

Ambas selecciones llegan a este duelo con ausencias sensibles, pero también con un nivel colectivo que ilusiona a sus hinchas. Argentina apuesta a su dominio del balón y a la agresividad de su línea ofensiva, mientras que Colombia busca sorprender con transiciones rápidas y aprovechar los espacios que deje su rival.

El historial entre ambos equipos en la categoría Sub-20 está muy parejo: se han enfrentado en 19 ocasiones, con siete triunfos para Argentina, cinco para Colombia y siete empates. La última vez que se cruzaron en un Mundial Sub-20 fue en 2005, cuando la Albiceleste, con Lionel Messi como figura, se impuso por 2-1. Este antecedente añade un toque especial a una rivalidad que sigue creciendo en el fútbol juvenil sudamericano.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en la gran final al vencedor de la otra llave entre Marruecos y Francia, que jugarán más temprano en Valparaíso. Sea cual sea el resultado, Sudamérica ya tiene garantizado un representante en el partido decisivo, un reflejo del gran nivel de sus selecciones juveniles y del futuro prometedor que se avecina para el fútbol del continente.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Argentina?

Colombia y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de octubre de 2025 por las semifinales del Mundial Sub-20 de la FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile, y definirá al equipo sudamericano que buscará la gloria en la gran final del torneo juvenil.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Argentina?

El encuentro entre Colombia vs. Argentina está programado para este miércoles 15 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del jueves 16.

¿En qué canales ver Colombia vs. Argentina?

El partido entre Colombia y Argentina podrá verse en vivo a través de distintas señales de televisión y plataformas oficiales según cada país. En Perú, el encuentro será transmitido por América tvGO, DIRECTV (DSports) y también podrá verse vía streaming a través de DGO. En Colombia, los canales encargados de la emisión serán Gol Caracol TV, RCN Fútbol y DSports, mientras que en Argentina los fanáticos podrán disfrutar del duelo por Telefé, DSports y vía streaming por DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

