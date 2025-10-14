Aunque era un secreto a voces desde días previos, el pasado sábado 11 de octubre en horas de la mañana, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la Liga de Fútbol Profesional confirmó la suspensión del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura. ¿El motivo? Una petición de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a las manifestaciones en Lima programadas para el mismo día del encuentro, el miércoles 15 de este mes.

Así pues, ayer lunes hubo una reunión entre las partes involucradas, en donde buscaron llegar a un acuerdo para encontrar la fecha ideal para la reprogramación del compromiso. En un principio se esperaba que no tardasen en cruzar ideas y llegar a acuerdo rápido; sin embargo, las posturas de Universitario y Sporting Cristal son muy distintas, por lo que hasta el momento no hay un consenso para que todo se resuelva.

Según informó el periodista Wilmer Robles, la intención de la Liga de Fútbol Profesional es pactar el choque con los rimenses para el jueves 23 de octubre. No obstante, esto llevaría a que los cremas disputen tres encuentros en una semana, ya que tienen los duelos frente a Ayacucho FC y ADT pactados para el lunes 20 y el domingo 26, respectivamente.

No hay acuerdo para la reprogramación del partido entre Sporting Cristal y Universitario. (Foto: Liga 1)

Asimismo, si tomamos en cuenta la logística y el tiempo de viaje del plantel de la ‘U’ para llegar a Tarma, tendrán muy poco tiempo de descanso entre un partido y otro. De esta manera, la postura de la institución merengue es firme y esperan que la Liga de Fútbol Profesional y Sporting Cristal propongan otra fecha más idónea, y que no perjudique el calendario de ninguno de los dos equipos.

Por otro lado, la citada fuente añadió un detalle que debe ser tomado en cuenta: el domingo 26 de octubre es la fecha límite que hay para que se utilice el Estadio Nacional, escenario alterno de Sporting Cristal y que debía albergar el cruce con Universitario este miércoles 15. Esto se debe a que el coloso de la Calle José Díaz pasará a ser acondicionado para los conciertos que tiene programados desde inicios de noviembre.

Esto quiere decir que ahora no solo hay un inconveniente con la fecha para el enfrentamiento, sino también con el escenario a disposición para que se lleve a cabo. Si es que no hay un acuerdo pronto y esto se dilata más, la Liga de Fútbol Profesional no solo tendrá que reprogramar el duelo, sino también reubicarlo en otro recinto, ya que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) tiene contratos de conciertos pactados en el Estadio Nacional hasta fin de año.

En las próximas horas las tres partes volverán a reunirse para ver si esta vez sí llegan a un entendimiento y todo queda resuelto. Por ahora, desde Universitario y Sporting Cristal no se han manifestado ante la prensa ni a través de un comunicado sobre esto. Veremos en qué termina este asunto, considerando que el calendario está cada vez más apretado y estamos en la recta final del Torneo Clausura, donde se definirá si tendremos play-offs por el título nacional o si la ‘U’ será tricampeón de manera automática.

Universitario venció por 2-0 a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2025. (Foto: GEC)

