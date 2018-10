Vacante. El banquillo de la selección de Colombia continúa aún sin dueño, y en este sentido el nombre de José Mourinho salta a la luz, como posible candidato a ser el próximo entrenador 'Cafetero', según declaró el histórico central Iván Ramiro Córdoba.



" Colombia tiene una gran camada de jugadores. Este equipo podría ser entrenado por Mourinho, una cosa que yo no descarto, Lippi o Mancini. Un entrenador extranjero estaría menos condicionado", aseguro de manera tajante el exjugador de Inter de Milán, al ser cuestionado sobre la lista de candidatos al banquillo.

No obstante, Iván Córdoba tendría a su favorito como próximo DT de Colombia, y este sería el actual técnico de la selección de Chile. "Reinaldo Rueda sería el más indicado para dirigir a Colombia, pero ahora mismo no podemos contar con él y no hay que hacerse ideas imposibles", aseguró.

Siempre comprometido, Córdoba hasta se animó a ofrecerse a trabajar en las oficinas de la selección: "Jugar con Colombia fue un sueño y también lo sería aportar mis conocimientos administrativos ahora. La parte deportiva y la administrativa deben ir de la mano y es un canal que no existe en la Federación".