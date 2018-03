Francia es uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial Rusia 2018. Lo dicen los especialistas basándose en la calidad de jugadores que tienen, los mismos que este viernes se han lucido en un amistoso ante Colombia disputado en París.



En el amistoso de la primera fecha FIFA del año , Thomas Lemar dio una muestra del gran juego de Francia al marcar el 2-0 del partido. El tanto fue el resultado de una gran combinación entre Griezmann y Mbappé.



Tal como se ve en las imágenes del F rancia vs. Colombia, el crack del Atlético de Madrid jugó de taco para el hombre del PSG, este se lució con un par de amagues y dejó a Lemar listo para el remate. El hombre del Mónaco no tardó en definir para, aparentemente en ese momento, liquidar el marcador.



Y decimos aparentemente ya que Francia, pese a la ventaja de dos goles, no supo manejar el resultado y así cayeron los goles de Muriel y Falcao para el empate. Sin duda, un gran partido entre selecciones que se robarán todas las miradas en el Mundial Rusia 2018.