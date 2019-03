¡Partidazo en Yokohama! Fecha, hora y canales del Colombia vs Japón por Amistoso Internacional

Colombia y Japón EN VIVO se enfrentan este viernes 22 de marzo por un nuevo partido Amistoso Internacional en el Nissan Stadium de Yokohama. El equipo 'cafetero' sumará sus primeros minutos al mando de Carlos Queiroz. Depor.com te traerá la información más completa. Conoce cómo y dónde ver el partido.

El encuentro le servirá a Colombia como preparación para enfrentar la Copa América que se disputa este año en Brasil. Su objetivo es ganarla, luego de realizar un gran papel en el Mundial de Rusia 2018. Japón será una dura prueba.

Colombia vs. Japón: horarios en el mundo

Colombia: 5:20 a.m.

​Perú: 5:20 a.m.

Ecuador: 5:20 a.m.

Argentina: 7:20 a.m.

Uruguay: 7:20 a.m.

Estados Unidos (Miami): 6:20 a.m.

Podrás seguir el partido por Depor.com y verlo por las pantallas de Caracol TV y RCN.

Liderados por James Rodríguez y Radamel Falcao García , 20 de los 23 convocados por el técnico luso se preparan en el campo del estadio Internacional de Yokohama Nissan. La gran baja es Juan Fernando Quintero quien sufrió una lesión que lo alejará de las canchas por seis meses aproximadamente.



Los volantes Sebastián Villa (Boca Juniors, Argentina) y Yimmi Chará (Atlético Mineiro, Brasil) y el portero Álvaro Montero (Deportes Tolima) fueron los últimos en unirse a la tricolor. Posteriormente hicieron trabajo de gimnasio.



Queiroz fue nombrado entrenador de la tricolor a principios de febrero en reemplazo del argentino José Pekerman, que clasificó a los cafeteros a los mundiales de Brasil y Rusia.



Por su parte, una de las sensaciones del Calcio italiano, el delantero Duván Zapata, aseguró que está con "mucha confianza" luego de marcar 17 goles esta temporada con el Atalanta.



"La idea es el buen momento que vivo en Europa poder traerlo acá a la selección", afirmó el delantero de 27 años.



Colombia, diezmada para esta fecha FIFA por varias lesiones, enfrentará además el martes a Corea del Sur en Seúl.



►Vinicius 'mató' de risa a un entrevistador con su respuesta: "Yo soy el mejor del mundo" [VIDEO]



► Vinicius Junior sorprende: a esta edad se ve ganando el Balón de Oro con Real Madrid [VIDEO]



► ¿Lo ve en Barcelona? Morata habló sobre la chance que Griezmann se ponga la camiseta culé



► Advíncula ya tiene nuevo DT: Paco Jémez vuelve al Rayo Vallecano para salvarlo del descenso en LaLiga