Tuvo el segundo: Angulo Cortes casi marca su 'doblete' tras una gran jugada individual en el Mundial Sub 20 [VIDEO]

Iván Angulo Cortes , autor del único tanto hasta el momento del partido entre Colombia vs Polonia , se falló su 'doblete' tras una gran acción individual. El Mundial Sub 20 de Polonia comenzó con grandes acciones, goles y emociones.



Es así que a los 51 minutos, el mediocampita 'cafetero' realizó una gran acción individual, dribleó a dos defensores polacos y quedó solo frente al portero Majecki, quien le tapó todos los huecos y evitó así la segunda caída de su portería.

Angulo Cortes casi marca su 'doblete' tras una gran jugada individual. (Captura/Directv)

Ya a los 22 minutos, el mediocampista apareció para poner por delante al conjunto 'cafetero'. La acción se dio por un tremendo error de un jugador de la defensa local, quien erró un clave pase a uno de sus compañeros. Cortes interceptó la pelota, se encontró solo ante el arquero de Polonia y no tuvo mejor idea que cruzar el balón con su pierna zurda para definir a placer y abrir el marcador.



A lo grande dio inicio este jueves el Mundial Sub 20 2019 en territorio europeo. Colombia se midió ante el anfitrión Polonia en el Estadio Widzew Lodz por la fecha 1 del Grupo A. El cuadro del Viejo Continente empezó con todo y fue hacia el arco rival, pero el elenco sudamericano sorprendió en los primeros minutos del primer tiempo.



Por otra parte, en otro partido de este Mundial, Senegal no tuvo problemas para despechar 3-0 a Tahití. Un triplete de Amadou Sagna le dio la victoria a los africanos.

