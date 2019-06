Colombia vs Ucrania: canales y horarios del duelo por cuartos de final de Mundial Sub 20 2019

Colombia vs Ucrania se ven las caras EN VIVO este viernes 7 de junio por los cuartos de final del Mundial Sub 20 2019 en Polonia EN DIRECTO y ONLINE desde el estadio Miejski Widzewa Lódź. Sigue la transmisión y narración oficial por la señal de DirecTV Sports y RCN desde las 8:30 a.m. (horario peruano y colombiano). Mira las incidencias por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Los pupilos de Arturo Reyes están a dos victorias de superar la mejor actuación histórica de Colombia en un Mundial de la categoría. Fue en 2003 en Emiratos Árabes Unidos cuando el equipo dirigido por Reinaldo Rueda y con jugadores que hicieron carrera en Europa como Abel Aguilar o Freddy Guarín finalizó en tercer puesto.



En caso de eliminar a Ucrania será la segunda ocasión en que Colombia se cuele en semifinales de la cita planetaria, ocho años después de que México les cortase el paso en cuartos en el Mundial disputado sobre su suelo.



Pero si Colombia está a las puertas de hacer historia, su rival ya la ha hecho en Polonia al clasificar por primera vez para cuartos de final. Ucrania tenía su techo en un Mundial juvenil en los octavos de final (2001, 2005 y 2015).

Colombia vs Ucrania: horarios en el mundo:

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

El equipo dirigido por Oleksandr Petrakov es junto a Italia y Senegal el único que no conoce la derrota en Polonia, y en octavos de final vivió un partido mucho más plácido que Colombia. Ucrania goleó 4-1 a Panamá (3-0 al descanso), mientras que los 'cafeteros' precisaron de 120 minutos de juego y de una ronda con 14 penales para superar a Nueva Zelanda (5-4 tras 1-1).



El director técnico Arturo Reyes podrá contar con Jaime Alvarado, que no disputó el choque de octavos al estar sancionado por acumulación de amonestaciones.



En cambio, no podrá contar con el central Andrés Reyes, goleador ante Nueva Zelanda, que está sancionado, y su puesto en el eje de la zaga podría ser ocupado por Carlos Terán o Juan Palma.

