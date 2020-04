Llegó al Nantes esta temporada, pero debido a la pandemia del coronavirus, regresó a Madrid junto a sus padres y hermana, para pasar la cuarentena. Cristian Benavente sostuvo una entrevista vía Instagram en la que repasó distintos temas, como su relación con Zinedine Zidane en el Real Madrid Castilla, lo que significa enfrentar a Mbappé en la Ligue 1 de Francia y su deseo de volver al fútbol español.

La promesa sobre Mbappé

La primera vez que Benavente se cruzó con el crack francés fue en febrero, en el triunfo del PSG ante Nantes por 2 a 1 por la Liga. El ‘Chaval’ aseguró que el delantero tiene todo lo necesario para convertirse en el mejor jugador del mundo.

“Tiene condiciones físicas e innatas para triunfar y técnicamente está creciendo mucho. La aceleración que tiene con el balón al pie es buena, en cuanto arranca no lo agarras. Es un crack y si sigue así será el heredero de Cristiano y Messi”, dijo Benavente sobre el atacante galo, a quien ve en el Bernabéu.

“Me lo imagino en el Real Madrid. No ha renovado con el París y en mi opinión es porque quiere nuevos retos y todo el mundo sabe que el quiere al Madrid”, agregó.

En la charla que sostuvo con el periodista Eduardo Cornago del diario ‘As’, Benavente aceptó un reto en caso ambos jugadores se crucen en el fútbol español: intercambiar camisetas con el crack francés. “Es un promesa”, sostuvo el peruano.

Pudo volver a España

Si bien no reveló qué equipo lo tentó, el medicampista nacional confesó que en enero pudo volver al fútbol español, a LaLiga, pero prefirió no ser traspasado a mitad de temporada y quedarse en Nante. Aun así, aseguró que desea volver a España.

“Me gustaría volver a España. Mi familia está aquí y es un fútbol muy atractivo para mi estilo. Hubo contactos en enero pero no estuvo muy claro el tema. Me gusta mucho el estilo, la manera ofensiva con la que se juega en España, con el balón en el suelo”, afirmó el ‘Chaval’.

Su relación con Zidane

Antes de que Zinedine Zidane se convierta en el técnico que ganó tres Champions consecutivas para el Real Madrid, su primera experiencia como técnico fue en el Castilla, con Cristian Benavente. El jugador del Nante apuntó que fue una de sus mejores experiencias y que el técnico galo “impone con su presencia”.

“(En el Castilla) no nos creíamos que fuera nuestro técnico. Nunca pensamos que su primera experiencia como técnico sería con nosotros. Estaba muy emocionado”, contó Benavente cuando ‘Zizou’ fue nombrado entrenador del filial ‘blanco’ en el 2015.

“Tiene una personalidad futbolística que impone. Tu ves a Zidane, con el físico que tiene y su manera tan peculiar que tenía de jugar y eso impone cuando lo ves entrar al vestuario o cuando te da alguna indicación”, agregó el futbolista de 25 años.

Cristian Benavente llegó esta temporada al Nantes de la Ligue 1, luego de cuatro temporadas en el fútbol de Bélgica, donde defendió al Sporting Charleroi. En el conjunto francés ha disputado apenas 12 partidos, de los cuales ue titular solo en ocho.

La última vez que Benavente jugó por la Selección Peruana fue el 16 de noviembre de 2019, en la derrota 1-0 ante Colombia en Estados Unidos, válido por un amistoso FIFA.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Edinson Cavani y Thiago Silva no volverían para la reanudación de la Ligue 1