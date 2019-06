La Champions lo espera: exentrenador de Cristian Benavente lo quiere de regreso en Europa

Le sobran pretendientes. Ni bien se dio a conocer que Cristian Benavente no seguiría en Pyramids FC de Egipto por temas estrictamente económicos, de inmediato en Bélgica, donde el mediocampista peruano actuó desde el 2015, se pusieron alertas y activaron la operación para 'repatriar' al Chaval, aunque no precisamente al Sporting Charleroi.

Según 'Voetbal24.be', Benavente estaría en los planes de nada menos que el actual campeón de la Jupiler Pro League de Bélgica, el KRC Genk , que disputará la fase de grupos de la Champions League 2019-20. Y hay más, pues el centrocampista peruano sería uno de los refuerzos que habría pedido el técnico Felice Mazzu, quien ya dirigió al exjugador del Real Madrid Castilla en el Charleroi.



"Cristian Benavente, de 25 años, podría volver a jugar la Jupiler Pro League. Mazzu podría convencerlo para que fiche por el Genk", señala el portal belga.

Se marcha de Egipto

Cristian Benavente llegó a Pyramids FC por 7 millones de dólares (6,5 millones de euros), monto que fue pagado por Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita. Sin embargo, de acuerdo al portal de Arabia Saudita, Eurosport, Turki vendió su participación del equipo egipcio, por lo que la situación económica no sería la misma.



Esta salida habría propiciado que se formule una lista de jugadores que no podrán continuar en el equipo egipcio, debido a sus cuantiosos salarios. Entre ellos figuran Cristian Benavente, Reno, Omar Jaber, Jhon Cifuente y Abdallah Said.



Respecto a Benavente, el medio árabe indicó que "debido al elevado salario del volante peruano, será difícil que continúe en el Pyramids FC. Anteriormente jugó por muchos clubes de renombre (como Real Madrid) y, por esto, su valor en el mercado es el más alto de la liga egipcia con 5,5 millones de euros (6,5 millones de dólares). Será declarado transferible en el siguiente mercado".

