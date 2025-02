La discusión de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos siempre estará abierta. Para algunos es Lionel Messi, para otros Diego Maradona y para los más antiguos Pelé. Cada uno con sus argumentos para ser considerado como el más grande. Sin embargo, el último lunes el debate se avivó con las declaraciones de Cristiano Ronaldo en una reciente entrevista, en donde afirmó que nunca hubo un jugador tan completo como él, algo que –según su opinión– lo coloca en la cima entre los mejores de la historia del fútbol.

Precisamente el lunes se despachó con un doblete en la victoria por 4-0 del Al Nassr sobre el Al Wasl, llegando a los 923 goles en su carrera, una cifra que lo acerca cada vez más a las 1000 anotaciones. En medio de todo esto, sus afirmaciones generaron mucha repercusión en las redes sociales y programas deportivos, en donde los que opinaban respaldaban o cuestionaban lo dicho por el astro portugués.

¿Qué fue lo que exactamente dijo Cristiano Ronaldo? En una charla en el programa Los Amigos de Edu Aguirre, el nacido en Madeira sostuvo lo siguiente: “El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... No vi nadie mejor que yo”.

Cristiano Ronaldo lleva 923 goles como futbolista. (Foto: Getty Images)

Para nadie es un secreto que el ‘Bicho’ siempre se caracterizó por decir las cosas de frente y no guardarse lo que realmente siente. Él es muy seguro de sí mismo y del legado que ha dejado en la historia del fútbol, sobre todo ahora que el retiro está cada vez más cerca y el inexorable paso del tiempo comienza a tocar su puerta. Sea el mejor de la historia o no, este termina siendo un debate extenso e interminable.

En otro momento de la charla con el periodista Edu Aguirre –quien también es su amigo–, Cristiano Ronaldo se refirió a cómo está viviendo esta experiencia de jugar en la Liga de Arabia Saudita. Si bien todavía no ha levantado ningún título oficial con Al Nassr, su llegada el balompié árabe significó un cambio de paradigma y abrió las puertas para que otros jugadores también tomen la decisión de marcharse a dicha competición.

“Me está gustando mucho la experiencia. Me siento muy bien con mi familia aquí. Soy una persona de desafíos, de cosas nuevas. No me intimidan los grandes retos, la experiencia de ir a Arabia no me quitó el sueño en su momento. Sabía como era la liga de aquí por los muchos portugueses que habían jugado”, comentó.

En esa misma línea, el portugués cuestionó a aquellos que consideran que la Liga de Arabia Saudita es mala y utilizó a la Major League Soccer (MLS) como comparativo. “No pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe”, agregó.

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr en diciembre del 2022. (Foto: Getty Images)

El retiro y su opinión sobre Mbappé

Por otra parte, Cristiano Ronaldo habló sobre cómo se siente actualmente y qué posibilidades hay de que se plantee su retiro del fútbol. De momento, el exjugador del Real Madrid no lo tiene mapeado como tal, pero tampoco es que le rehuya al tema. “No me lo imagino, pero me estoy preparando mi futuro. Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar... También ayudar a la sociedad y a los jóvenes”, explicó.

‘CR7’ siempre fue un animal competitivo y eso lo reafirma ahora que quiere extender su carrera deportiva más allá de los 40 años, los cuales los cumplirá este 5 de febrero. “Me gusta aprender de otros sectores. A nivel mental no lo pienso, aunque sé que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso conmigo mismo. Llegar a los 40-42 años”, acotó.

Cristiano Ronaldo habló sobre el momento de Kylian Mbappé en el Real Madrid. (Foto: AFP)

Finalmente, hablando un poco de la actualidad del Real Madrid, Cristiano Ronaldo analizó el rendimiento de Kylian Mbappé dentro del esquema de Carlo Ancelotti. Según su opinión, el francés todavía no termina de adaptarse como centrodelantero y por ahora le costará hasta que interprete los movimiento que debe hacer al llegar al área. Incluso, dijo que si estuviera en el club le enseñaría como ser el ‘9’ del equipo.

“Mbappé no sabe jugar de delantero, porque no es su posición. Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de ‘9’ como Cristiano, porque yo también tuve que aprender. Yo, si fuera él, jugaría como juega Cristiano de delantero. Aparezco dentro del área, no estoy dentro del área. Hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. No puede esperar, tiene que aparecer. Si yo lo sigo haciendo, él claro que puede”, sentenció.





TE PUEDE INTERESAR