De los únicos dos goles de la era Jorge Fossati en la selección peruana en las Eliminatorias, Alexander Callens fue uno de los afortunados en dejar su huella. Abrió la cuenta ante Colombia, pero lamentablemente no pudimos sostener la ventaja e igualamos 1-1 en setiembre del año pasado. Jugó su último partido oficial el 24 de noviembre, cuando AEK cayó 4-1 ante Olympiacos en la liga griega. Luego se lesionó y se perdió la recta final del año en Grecia. El peruano venía realizando la pretemporada, pero le detectaron una alteración cardíaca que frenará su regreso a las canchas.

Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera”, publicó en su cuenta de Instagram.

Con ello, se confirmó que Alexander Callens, además de perderse lo que resta de la temporada 2024/25 de la Superliga de Grecia, también estará ausente en los partidos de la fecha doble de marzo de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela. Se suma a Wilder Cartagena como los ‘extranjeros’ ausentes para dichos compromisos.

En cuanto a su presente con AEK Atenas, Callens ya se perdió 12 partidos, entre Copa y Liga, y su fecha de retorno a las canchas es indefinida. Lo más probable es que no vuelva a jugar lo que resta de temporada. Cabe recalcar que AEK está segundo en la Superliga griega con 43 puntos, a cuatro del líder Olympiacos.

Los próximos partidos de la Selección Peruana

Con seis partidos por jugar y 18 puntos en disputa, la Selección Peruana tiene una tarea titánica por delante. Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como verdaderas finales donde los dirigidos por Fossati tendrán que mostrar un cambio radical en efectividad y confianza. El partido ante la ‘Verde’ se jugará el próximo 20 de marzo en horario y escenario por confirmar.

Por otro lado, el duelo ante la selección venezolana, dirigida por Fernando Batista, se jugará el 25 de marzo. El choque aún no tiene horario definido, pero sí escenario: el Estadio Monumental de Maturín. La casa del Monagas FC se ha convertido en un fortín para la Vinotinto. Ni Argentina ni Brasil han podido ganar en el mencionado coloso llanero.

Perú cayó 2-0 ante Bolivia por la fecha 5 de la Eliminatoria 2026. El 20 de marzo buscará revancha.

