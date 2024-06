Pocos jugadores han mostrado la competitividad y el hambre de éxito que ha caracterizado la carrera de Cristiano Ronaldo (39 años). Con una trayectoria repleta de logros colectivos e individuales en Real Madrid, Juventus y Manchester United, el veterano delantero portugués ha sido una figura dominante en el mundo del fútbol durante más de una década. Sin embargo, desde su traslado al balompié de Arabia Saudita, a finales de 2022, los títulos han sido esquivos, y el año 2024 ha resultado ser otro período sin grandes conquistas para el astro luso. Así ha quedado demostrado el viernes último ante Al Hilal.

Cuando Cristiano Ronaldo dejó el fútbol europeo para unirse a la Liga Saudí, tras pelearse con directivos y jugadores del Manchester United, muchos esperaban que su impacto fuera inmediato y dominante. El portugués se unió al Al Nassr con la esperanza de replicar su éxito en una nueva liga. Sin embargo, el desafío ha sido mayor de lo previsto.

En su primera temporada, 2023-24, Cristiano y su equipo se quedaron a solo cinco puntos del campeón de liga. Aunque alcanzaron las semifinales tanto en la Supercopa como en la Copa, no lograron pasar de esas etapas. La temporada 2024-25 ha sido igualmente desafiante, con el equipo quedando a 14 puntos del líder en la liga, siendo eliminado en los cuartos de final de la Champions Asiática y cayendo nuevamente en las semifinales de la Supercopa.





La Final de la Copa: un desenlace amargo





La última esperanza de Cristiano Ronaldo para salvar la temporada se esfumó en la final de la Copa contra Al Hilal. En un partido lleno de emociones, el Al Nassr fue derrotado en la tanda de penales (empate 1-1 en el tiempo reglamentario). ‘CR7′ estuvo muy activo, creando varias oportunidades, incluyendo una espectacular ‘chalaca’ que golpeó el palo, pero fue anulada por fuera de juego, aunque la repetición dejó dudas sobre la decisión.

Además, tuvo un tiro libre directo que fue brillantemente detenido por Bono, el portero del Al Hilal. A pesar de sus esfuerzos, fue el serbio Aleksandar Mitrovic quien abrió el marcador en el minuto 7, superando a Ronaldo en el duelo de los goleadores. El empate llegó gracias a Yahya, pero en la prórroga, el partido se decidió en los penaltis, donde Bono se convirtió en el héroe al detener dos disparos, asegurando la victoria para Al Hilal.

Cristiano Ronaldo en llanto tras perder un nuevo título en Arabia Saudita. (Vídeo: SSC).





Un Largo Periodo sin Títulos





La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo no es solo una cuestión de la liga saudí. Desde su última conquista el 19 de mayo de 2021, cuando ganó la Copa de Italia con la Juventus al vencer al Atalanta por 2-1, Ronaldo no ha podido añadir más trofeos a su extenso palmarés. En ese momento, completó los 90 minutos, aunque no anotó en la final. Así las cosas, el exjugador del Real Madrid ya lleva más de tres años sin alzar una copa.

Ese mismo día, Lionel Messi alcanzó los 43 títulos, igualando a Dani Alves como el jugador más laureado en la historia del fútbol. En contraste, Ronaldo, con 34 títulos, ha visto cómo los últimos años han sido un periodo de escasez en términos de conquistas colectivas.





“Los títulos llegarán”





El hecho de que Cristiano Ronaldo no haya logrado levantar un título en Arabia Saudí refleja tanto la competitividad de la liga como los desafíos que enfrenta cualquier jugador al adaptarse a un nuevo entorno. A sus 39 años, la presión de seguir rindiendo al máximo nivel es inmensa. Sin embargo, Ronaldo ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar adversidades y reinventarse.

“Cada temporada es un nuevo desafío, y siempre hay lecciones que aprender. Estoy comprometido con mi equipo y con dar lo mejor de mí en cada partido. Los títulos llegarán, pero lo importante es el trabajo y la dedicación que ponemos cada día”, comentó Ronaldo en una reciente entrevista.

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr en diciembre de 2022. (Foto: AFP)

