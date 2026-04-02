En las últimas horas se hizo público un reclamo formal del club Flamengo de Brasil que solicita el abono de 1.8 millones de euros por el traspaso del delantero Lázaro Vinícius al club Almería de España en setiembre del 2022. En esta denuncia se encuentra involucrado el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien es accionista del equipo de Andalucía.

Como se recuerda, en el pasado mes de febrero, CR7 adquirió el 25% del club, por lo que tendrá que tomar acciones para que el tema no pase a otras instancias. Incluso, el ‘Mengao’ en su comunicado mencionó al delantero luso.

“Flamengo manifiesta públicamente su enérgico repudio a la conducta adoptada por el club español UD Almería, por el incumplimiento de la obligación contractual asumida en la transferencia del atleta Lázaro, realizada en agosto de 2022. Tras 590 días en situación de impago, el club acumula una deuda estimada en más de € 1,8 millones, en flagrante falta de respeto a los compromisos firmados y a las normas que rigen las relaciones en el fútbol internacional”, indica el club de Río de Janeiro.

Lázaro Vinícus alcanzó una importante regularidad en 2023, sin embargo, un año más tarde regresó a Brasil para defender la camiseta de Palmeiras, cedido a préstamo. Actualmente, milita en el club Al Najma de Arabia, tras ser traspasado el 10 de septiembre de 2025 por 5 millones de euros y un contrato de 4 años.

Hasta el cierre de esta nota, no se tiene la respuesta formal del club Almería sobre esta denuncia, ni tampoco un comunicado por parte de Cristiano Ronaldo, quien fue mencionado por Flamengo en su última publicación.

El delantero brasileño Lázaro Vinícius jugó en Almería en una gran apuesta del club. (Foto: Almería)

En lo deportivo, el capitán de la selección de Portugal no estuvo presente por lesión en los amistosos por fecha FIFA ante México y Estados Unidos. Fue empate sin goles ante los aztecas y victoria de 2-0 sobre los norteamericanos.

Se espera su pronto regreso a los terrenos de juego para liderar a su club, Al Nassr, en busca de su primer título en la Saudi Pro League de Arabia. Disputadas 26 de las 34 jornadas, marcha en lo más alto de la tabla de posiciones con 67 puntos, seguido muy de cerca por Al Hilal (64) y Al Ahli (62).

Luego de una larga y exitosa carrera en Europa, Cristiano Ronaldo decidió fichar por Al Nassr a finales de 2022, club al que pertenece desde entonces, y donde ha mantenido su cuota goleadora que lo coloca como el máximo artillero de la historia.

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