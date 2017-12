Renato Portaluppi , entrenador del Gremio, que este sábado se medirá al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes en Abud Dabi, elogió este viernes al portugués Cristiano Ronaldo , aunque se reafirmó en que él "fue mejor" y dijo que su equipo no era favorito pero que no llegó a este torneo "a pasearse".



"Es muy fácil para ustedes que no me han visto jugar elogiar a Cristiano Ronaldo solamente, pero para pronunciarse sobre quién es mejor, ustedes tendrían que buscar las opiniones de muchas personas que me vieron en el campo. Cada uno tiene su opinión y esa es la mía", aseguró Portaluppi, en la rueda de prensa previa al encuentro.



Hace días, en unas primeras declaraciones realizadas en Brasil antes de que el Gremio partiese hacía Emiratos Árabes Unidos (EAU) para disputar el Mundial de Clubes , Portaluppi aseguró que él era mejor que Cristiano Ronaldo, lo que generó una cierta polémica.



El técnico brasileño, no obstante, se declaró este viernes admirador de Ronaldo: "Uno de los mejores jugadores del mundo; es un gran campeón, busca siempre romper los propios récords y admiro mucho eso".



En el transcurso de la rueda de prensa, Renato fue instado a hacer una comparación entre él y Zidane, pregunta ante la cual optó por decir que jugaban en posiciones diferentes. "No se puede hacer una comparación, ocupábamos posiciones diferentes. Yo vi a Zidane jugar, jugaba mucho y es un gran entrenador", apuntó.



Fuente: EFE