El presidente del Sporting de Portugal, Bruno de Carvalho, acusó de chantaje al agente de Cristiano Ronaldo , Jorge Mendes , representante también del portero Rui Patrício, quien en las últimas horas rescindió de forma unilateral su contrato con el club.



De Carvalho acusó a Mendes y a su empresa de representación de deportistas, ' Gestifute' , de pedir tres millones de euros por el traspaso de Rui Patrício al equipo inglés del Wolverhampton, que iba a formalizarse con el pago de 18 millones de euros.



Finalmente, según explicó hoy De Carvalho en rueda de prensa, la transferencia de Patrício no se hizo realidad porque su agente pidió tres millones de euros.



El presidente del Sporting aseguró que 'Gestifute' ya había pedido otros cuatro millones de euros al club después de que se formalizase el traspaso del centrocampista Adrien Silva, que dejó el Sporting esta temporada para marcharse al Leicester City inglés.



De Carvalho calificó estas peticiones de chantaje ya que, añadió, los contratos de Silva y Patrício con el Sporting no incluyen porcentajes de futuros traspasos para los agentes de los futbolistas.



"Ha habido un claro aprovechamiento por parte de Gestifute donde nos dicen: para hacer este negocio, o nos dan dinero o no hay negocio. Y no hay negocio. El Sporting no puede estar sobre amenazas", manifestó el presidente del club luso.



De Carvalho explicó que la petición de Rui Patrício para rescindir su contrato se produce por las influencias del agente en el jugador.



"Siento pena de que Rui Patrício no haya hablado con nosotros para entender que está siendo manipulado", afirmó.



Patrício alegó "causa justa" para romper su contrato, pero el presidente de los 'Leones' manifestó que, en su opinión, la única causa que existe para cortar lazos de esta manera con el club es el propio Bruno de Carvalho.



A su vez, el presidente expresó que las puertas del club siguen abiertas para el portero, capitán del Sporting y meta titular de la selección portuguesa.



De Carvalho pidió que tanto jugadores como aficionados "respiren hondo", ya que se trata de una situación "extremadamente compleja".



La situación en el club lisboeta es muy tensa desde el pasado 15 de mayo, cuando medio centenar de hinchas radicales invadieron la ciudad deportiva del Sporting y agredieron a varios jugadores.



Hasta el momento, ni la empresa 'Gestifute' ni Jorge Mendes se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones del presidente del Sporting de Portugal. EFE