Cristiano Ronaldo o Lionel Messi . ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Esa es una pregunta que despierta pasiones y levanta polémicas, pero a la que el inglés Wayne Rooney no ha dudado en responder con contundencia en una entrevista.



El ahora jugador del DC United declaró en un programa deportivo de la televisión norteamericana que ambos son los jugadores más grandes de la historia, pero que no tiene duda en elegir al argentino como el mejor entre ellos. Y eso que Rooney jugó con 'CR7' en Old Trafford.



“Ya lo dije antes. Probablemente sean los mejores dos jugadores que hayan jugado jamás y creo que Messi es, en mi opinión, el mejor de todos”, dijo el exdelantero del Manchester United cuando le preguntaron por el mejor de ambos.



De otro lado, Rooney confesó que no tiene "ninguna rivalidad con otros jugadores", ya que no forma parte de su ética de vida. Pese a haber dejado claro que para él Messi es mejor que Cristiano, ha concluido diciendo que "al final se verá quienes son los que ganan todo".