Desde hace 7 años, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hizo público el lanzamiento de los Premios The Best y reveló los primeros candidatos para dichos galardones. La organización futbolística líder indicó que este evento estaría dedicado al fútbol y a aquellos que lo viven con gran fervor, incluyendo jugadores, entrenadores y aficionados. Durante su novel historia, Lionel Messi ha sido uno de sus protagonistas, pero no el máximo ganador. Pero esta situación podría cambiar en este 2023.

Para este periodo, The Best se llevarán a cabo el lunes 27 de febrero, en su séptima edición, en París. En esa línea, la FIFA hizo pública una lista de nominados, el pasado 12 de enero. En tanto, para la división a ‘Mejor Jugador’, dada a conocer el 9 y 10 de febrero, indicó a los tres finalistas: Karim Benzema, Kylian Mbappé y ‘Lio’.

Estos candidatos arriban, además de la calidad de juego, tras ganar el Mundial de Qatar 2022 —en el caso de la ‘Pulga’—, obtener la Champions League, LaLiga y ser el máximo goleador de ambos torneos —el ‘Gato’— y convertirse en pichichi en la Copa del Mundo y de la Ligue 1, trofeo que también ganó con el PSG —'Kiki’—.

Sin lugar a dudas, la competencia, para hacerse de la condecoración, será muy ajustada para el argentino, que es considerado el mejor de la historia, por muchos aficionados al deporte rey. Es dueño de títulos de liga, Champions, Supercopas, torneos de Conmebol y de una Copa del Mundo, ¿pero cuántos premios The Best ganó?

Messi en los premios The Best: así le fue cada año

En contraste a sus seis Balones de Oro, Lionel Messi logró ganar solamente una vez el premio The Best, a ‘Mejor Jugador’, el cual fue en el certamen del 2019, cuando se desempeñaba en el FC Barcelona. En dicha ocasión, el delantero sudamericano fue elegido, en las votaciones, por encima del neerlandés Virgil van Dijk y el luso Cristiano Ronaldo.

AÑO PUESTO DE MESSI GANADOR 2016 Segundo puesto Cristiano Ronaldo 2017 Segundo puesto Cristiano Ronaldo 2018 Quinto puesto Luka Modric 2019 Ganador Lionel Messi 2020 Tercer puesto Robert Lewandowski 2021 Segundo puesto Robert Lewandowski

En 2016 y 2017, la Pulga quedó en segundo lugar, superado por CR7, y en 2021 también ocupó la misma posición, pero en esa ocasión el ganador fue Robert Lewandowski. En el 2018, Messi finalizó en el quinto puesto y el premio fue para Luka Modrić, mientras que en el 2020, ocupó el tercer escaño y el galardón se lo llevó nuevamente ‘Lewi’.





