¡A un lado, insectos! Deportivo Sayayines y otros clubes con las camisetas más raras del universo [FOTOS]

Con el objetivo de llamar la atención, ya sea por generar una mayor venta de camisetas o publicidad, muchos equipos de fútbol deciden "innovar" con sus camisetas . Este fue el caso del Deportivo Sayayines de Perú, un equipo de Puno que tiene como uniforme la armadura de Vegeta.



Brócolis, jamones y un pulpo son algunos ejemplos. Incluso, un equipo de la segunda división de España decidió utilizar su camiseta para rendir un tributo a su patrocinador: una reconocida marca de cerveza, eso sí, solo se usó durante la pretemporada. Por cierto, el Atlético de Madrid le rindió tributo a Spiderman en el 2004, época en la que el club 'Colchonero' anunciaba películas en sus camisetas. No, no es broma.



Sin duda podrás apreciar que los equipos españoles, tanto de primera división como las inferiores, tuvieron unas camisetas bastantes extrañas durante su historia, pero no te sorprendas cuando veas que los ingleses hacían lo mismo en los 90.



A propósito de la fama que ha ganado el Deportivo Sayayines, te presentamos una galería con las camisetas más peculiares del fútbol.

