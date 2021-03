Han pasado más de tres meses desde la muerte de Diego Maradona y nadie en Argentina deja de hablar del tema. No solo para resolver si hubo o no negligencia médica en el fallecimiento del ‘Pelusa’, también para recordar lo que fue su legado y ese carácter que lo hacía único. En esa linea, en Twitter circula un video de la calentura del exjugador del Napoli con unos reporteros que se atrevieron a pisar la cancha en la que entrenaba el ‘10′ eterno.

Tal como se observa en imágenes, Maradona perdió la paciencia al ver que un par de periodistas entraron al campo sin permiso. Al argentino no le gustaba que nadie, a excepción de jugadores y cuerpo técnico, pisara el campo de juego.

“La próxima vez va patada en la boca”, se escucha que Maradona le grita a uno de los periodista. Como en otro ocasiones ha demostrado, el ‘Diego’ no quería que perturben su tranquilidad. El video, como era de esperarse, se ha convertido rápidamente en viral en Twitter y otras redes sociales.

Diego Maradona murió a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio. (Internet)

Más audios en el caso Maradona

Por otro lado, ‘Infobae’ publicó una serie de audios de Matías Morla, abogado del Maradona, y su entorno. Según las conversaciones, tanto el letrado como su cuñado, Maxi Pomargo, buscaban el dinero del otrora jugador del Napoli e intentaban alejarlo de Dalma y Gianinna, sus hijas.

En uno de los audios, Pomargo pide a los custodios de Maradona que no dejen que las hijas se lo lleven porque “lo perdemos” y si “logran zafar de esa, hay plata para todos”. Tal como reveló el cuñado de Morla, de él dependía el trabajo de muchas personas y no podían ver partir al ’10′.

“Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”, dijo Pomargo en una conversación con Leopoldo Luque, médico del ‘Diego’.





