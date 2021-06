Portugal vs. Alemania se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa 2021, este sábado 19 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se espera todo un partidazo.

Motivado por su doblete a Hungría, Cristiano Ronaldo intentará guiar a Portugal a una nueva victoria, cuando se mida con Alemania, en busca del pase a octavos de final de la Eurocopa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Portugal vs. Alemania: horarios del partido

México - 11:00 a.m. / SKY Sports

Perú - 11:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Ecuador - 11:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Colombia - 11:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Bolivia - 12:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Venezuela - 12:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Paraguay - 12:00 p.m.12:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Chile - 11:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Argentina - 1:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Uruguay - 1:00 p.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Brasil - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Para Cristiano Ronaldo, Alemania es una especie de asignatura pendiente. En cuatro ocasiones se ha enfrentado a los alemanes con Portugal y los cuatro partidos se han saldado con derrotas para los lusos y la estrella no ha logrado marcar en ninguno de ellos.

En la concentración alemana se advierte permanentemente que la historia reciente, o relativamente reciente, sirve de poco. El último enfrentamiento fue en Brasil 2014 que se saldó con una victoria por 4-0 para Alemania, pero desde entonces Portugal ha cambiado mucho.

“En 2014 todo giraba alrededor de Cristiano en el ataque. Ahora, Portugal tiene un gran número de grandes jugadores”, advirtió el defensa Mats Hummels, en una entrevista con el diario Bild.

Del lado portugués, Bruno Fernandes ha definido a Alemania como un equipo “imprevisible”.

“Es difícil decir lo que podemos esperar de Alemania. En el partido pueden pasar muchas cosas y habrá que tomar decisiones en cada momento”, dijo el jugador portugués.

“Nuestro plan tiene que ser tener mucha posesión de pelota y naturalmente generar llegadas y tratar de marcar goles”, añadió.

La Alemania de Joachim Löw es un equipo que también ha apostado siempre por la posesión y que a veces ha terminado ahogándose en ella ante equipos que le dificultan la llegada a puerta.

Lo más probable es que tanto Löw como el seleccionador portugués repitan las alineaciones que empezaron en la primera jornada aunque en Alemania ha habido pequeños debates sobre modificaciones puntuales -la más importante sería el ingreso de Leroy Sané- e incluso sobre un cambio de sistema.

Portugal vs. Alemania: probables alineaciones

Portugal: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo.

Alemania: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens, Havertz, Müller y Gnabry.

Con información de EFE.





