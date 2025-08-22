Inter Miami vs. DC United se enfrentan en el Audi Field Stadium, Estados Unidos, en una nueva jornada de la MLS. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por Apple TV, con disponibilidad en su plataforma de streaming, y esto disponible también comprando el MLS Season Pass. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 6:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Inter Miami, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, llega con el objetivo de escalar posiciones. Actualmente, está quinto en la tabla de la Conferencia Este. El equipo ‘rosa’ buscará aprovechar su poderío ofensivo para obtener una victoria valiosa como lo hizo ante Tigres UANL por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Por su parte, DC United, viene de igualar 1-1 en su visita a CF Montreal. Por ende, necesita sumar de a tres en casa. Marcha en el puesto quince de la Eastern Conference y buscará mejorar su desempeño ofensivo y sobre todo defensivo tras una serie de resultados adversos, incluyendo una reciente derrota y un empate.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. DC United en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la MLS, por lo que el Inter Miami vs. DC United podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. DC United en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2025, se transmitirá exclusivamente a través de MLS Season Pass, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. DC United en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs. DC United podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la MLS. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. DC United por internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs. DC United por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United en el Perú?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs. DC United está pactado para disputarse este sábado 23 de agosto a partir de las 6:30 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde una jornada más de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Inter Miami vs. DC United es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United en España?

En España, Inter Miami vs. DC United, por la MLS, está pactado para iniciar a la 1:30 a.m. del domingo 24 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs. DC United está programado para las 8:30 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

