¡Imposible perdértelo! Una vez finalizado el duelo ante Paraguay (3-1) por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, hasta cuatro selecciones lograron el pase directo a la Copa del Mundo. Una de ellas fue Ecuador, quien se encuentra a la espera de conocer a qué equipo enfrentará en la cita mundialista. Y es que este viernes 1 de abril, se llevará a cabo en el sorteo del Mundial de Qatar 2022. En la siguiente nota, podrás conocer todos los detalles sobre la participación de la ‘Tricolor’ en el certamen internacional.

Conoce aquí cuál fue la suerte del elenco ecuatoriano en el Sorteo Mundial de Qatar 2022, y su camino en el torneo, en caso supere la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Ecuador en el Mundial

Por definirse

Rivales de Ecuador en el Mundial

Por definirse

Fixture de Ecuador en el Mundial

Por definirse

Día y del debut de Ecuador en el Mundial

Por definirse

La Selección de Ecuador estará en el bombo 4, debido a que quedó tercero en la tabla de posiciones de las Eliminatorias de la Conmebol, teniendo en cuenta que en el bombo 1 y 2 están los cuadros más “poderosos”. Ante ello, lo que le espera a los dirigidos de Gustavo Alfaro en el sorteo puede ser fatal para sus aspiraciones en caso de clasificar a la siguiente ronda.

Uno de los grupos más duros que le puede tocar al combinado ecuatoriano es: Bélgica, que está en el bombo 1; Alemania, perteneciente al bombo 2; y Senegal, integrante del bombo 3.

Eso sí, existen posibilidades de que se pueda formar un grupo un tanto accesible para el ‘Tricolor’. Sin embargo, la única realidad es que el día viernes se acabarán todas las especulaciones y se sabrá la suerte que correrá Ecuador en el sorteo para disputar la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

Por otro lado, los dirigidos por Alfaro, pese a haber clasificado a la cita mundialista, no dejaron buenas sensaciones en sus últimos dos encuentros por Eliminatorias. Debido a esto, tendrán que corregir todos los detalles pendientes si es que desean hacer un buen papel internacional.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





