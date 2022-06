Te dejamos toda la información de cómo, a qué hora, dónde y cuándo ver el partido Ecuador vs Países Bajos, el próximo 25 de noviembre en el Estadio Internacional Jalifa, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial Qatar 2022. La transmisión del partido va desde las 11:00 de la mañana (en Perú y Ecuador) y será transmitido por las señales de STAR Plus y DirecTV para toda América Latina, y por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube en tierras norteñas. Los de Gustavo Alfaro, ya con el caso Byron Castillo resuleto, vuelven a la Copa del Mundo.

Ambas selecciones llegarán a este cotejo habiendo ya superado el debut, en el que el elenco sudamericano afrontará ante el anfitrión Qatar, mientras que el europeo, frente a Senegal, la campeona de África. Para esta fecha 2, incluso, podría ya definirse el futuro de esta serie.

PAÍS HORA CANALES Argentina 13:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 13:00 TV Globo Bolivia 12:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 11:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 13:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 11:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 11:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 12:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 13:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 12:00 Televen México 11:00 Televisa, TV Azteca España 17:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos (WA) 12:00 FOX Sports

El último precedente entre ecuatorianos y neerlandeses se remonta al 2014. Al 17 de mayo para ser exactos, cuando en el marco de un amistoso internacional disputado en el Amsterdam Arena, ambos cuadros igualaron 1 a 1 con goles de Van Persie y Jefferson Montero.

De avanzar a octavos de final, Ecuador se tendrá que ver las caras con uno de los dos primeros del Grupo B, conformado por Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





