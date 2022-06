Revisa aquí los horarios y canales de transmisión del partido Ecuador vs Senegal, en el marco de la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial Qatar 2022, el próximo 29 de noviembre en el Estadio Internacional Jalifa. La transmisión del partido va desde las 10:00 de la mañana (en Perú y Ecuador) y será transmitido por las señales de STAR Plus y DirecTV para toda América Latina, y por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube en tierras norteñas.

Aquí también podrás seguir las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Y engancharte también a las redes sociales de la FIFA, y selecciones de Ecuador y Senegal.

Será la primera vez que Ecuador se mida ante Senegal, que llega con el gran cartel de ser el vigente campeón de África de la mano de su figura Sadio Mané. Sin embargo, el elenco sudamericano ya ha enfrentado a otros combinados africanos en su historia.

PAÍS HORA CANALES Argentina 12:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 12:00 TV Globo Bolivia 11:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 10:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 12:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 10:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 10:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 11:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 12:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 11:00 Televen México 10:00 Televisa, TV Azteca España 16:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos (WA) 11:00 FOX Sports

En total, la Tri ha disputado siete cotejos ante equipos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El saldo para los ecuatorianos han sido tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Precisamente el último duelo se saldó con triunfo para Ecuador ante un representante africano, cuando el 2 de junio los de Gustavo Alfaro se impusieron por la mínima diferencia a su similar de Nigeria en Estados Unidos, con tanto de Pervis Estupiñán.

De avanzar a octavos de final, Ecuador se tendrá que ver las caras con uno de los dos primeros del Grupo B, conformado por Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





