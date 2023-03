La Selección de Ecuador dará el punto de partida a un nuevo proceso con un técnico de experiencia como Félix Sánchez Bas, tras culminar la etapa de Gustavo Alfaro en ‘La Tri’. El estratega tendrá su debut como director técnico en dos amistosos ante Australia, escuadra que también participó de la última Copa del Mundo Qatar 2022. Así que si eres uno de los hinchas que está esperando el encuentro para jugar alguna apuesta, el pronóstico que llega a continuación te será de mucha ayuda.

De cara al primer compromiso, los jugadores y el cuerpo técnico de Ecuador arribaron al país oceánico desde el lunes 20 de marzo y ya se están preparando para estos cotejos. Sin embargo, en las últimas horas han sufrido cuatro bajas.

Sánchez no hizo un montón de cambios radicales en su primera convocatoria de Ecuador pero no podrá contar con varios jugadores que protagonizaron en Qatar por lesión. Enner Valencia anotó tres goles durante el torneo, incluidos dos contra el Qatar de Sánchez, pero se dañó la rodilla derecha jugando para el Fenerbahce turco. A pesar de luchar contra el dolor para comenzar cada partido de la Copa del Mundo, Valencia no formará parte de esta serie amistosa.

El extremo del Real Valladolid, Gonzalo Plata, disputó todos los minutos del Mundial pero sufre una lesión muscular, mientras que Carlos Gruezo no podrá aprovechar su reducido rol tras sufrir un problema en el bíceps femoral -el lateral derecho José Hurtado también ha tenido que retirarse con un problema en la ingle

Por el lado de Australia, los esfuerzos de Graham Arnold, que incluyeron un agotador proceso de clasificación mucho antes de llegar a Qatar, que se hizo aún más arduo debido a las estrictas restricciones de Australia por el COVID-19, fueron recompensados con una extensión de contrato hasta 2026.

Desde que sufrió una derrota por 4-0 en un amistoso ante Brasil en junio de 2017, Australia ha perdido solo un partido en casa; cayendo ante un par de goles tardíos de Kaoru Mitoma en un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Japón hace 12 meses.

Este es el primero de dos amistosos en cuatro días entre los países, con el segundo programado para el Marvel Stadium de Melbourne el 28 de marzo, en una celebración de los logros de Australia en la Copa del Mundo.

Casa de apuestas Ecuador Empate Australia Doradobet 2.75 3.33 2.54

¿Qué canales pasan el Ecuador vs. Australia?

Argentina: Star Plus, DIRECTV Sports

Australia: Paramount Plus

Uruguay: Star Plus, DIRECTV Sports

Chile: Star Plus, DIRECTV Sports

Perú: Star Plus, DIRECTV Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol, Star Plus, DIRECTV Sport

Colombia: Star Plus, DIRECTV Sports

Estados Unidos: ESPN





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.