Previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, diferentes selecciones dieron a conocer su lista oficial de convocados para la primera fecha doble. Si bien existieron muchas sorpresas, una de las que más llamó la atención fue en la de Uruguay, equipo actualmente dirigido por Marcelo Bielsa. Y es que el ‘Loco’ sorprendió al dejar fuera a dos históricos de la ‘Celeste’, como son los casos de Luis Suárez y Edinson Cavani. Como era de esperarse, ambos fueron consultados sobre esta decisión del DT argentino, motivo por el que el ‘Matador’ rompió su silencio.

A hora del debut del combinado charrúa, el delantero de 36 años se refirió a la postura de Bielsa. “La vida son etapas. Si el que toma la decisión y siente que no estoy a la altura de estar en la selección, ellos sabrán por qué lo hacen”, comentó el ariete de Boca Juniors. Además, resaltó que atraviesa un buen momento futbolístico y no piensa en su retiro.

“Yo me siento bien. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera (…) No quiero darle muchas vueltas al tema. No quiero ir contra uno ni otro. Estoy en una linda etapa deportiva, voy feliz todos los días a entrenar, trato de demostrar al máximo por qué vine acá. No vine a retirarme”, añadió.

Cabe resaltar que, horas antes de anunciar su lista oficial, Marcelo Bielsa aseguró que no llamaría ni al ‘Pistolero’ ni al ‘Matador’. “No he hablado con ellos, en su momento tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo”, sostuvo el ‘Loco’ en conferencia de prensa.

“A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”, detalló.

Suárez también tomó la palabra

Poco antes del descargo de Edinson Cavani, Luis Suárez se refirió al tema y aseguró que nadie del comando técnico del DT argentino se comunicó con él. “¿La decisión de no convocarme? A mi no me llamó ni se comunicó conmigo. No solamente el entrenador, sino que nadie de la Selección”, mencionó para ESPN Brasil. “No nos podemos retirar de la selección, como nos enseñaron ustedes. Yo estoy tranquilo porque sigo demostrando el nivel y aportando”, agregó.

Es necesario mencionar que la decisión del ‘Loco’ de dejar fuera a ambos atacantes impactó no solo en Uruguay, sino en todo Sudamérica. Y es que es la primera vez que Suárez queda excluido desde 2007 y Cavani desde 2008. Eso sí, este tipo de decisiones caracterizan a Bielsa, teniendo precedentes durante su estadía en países como Argentina y Chile.





