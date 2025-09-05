Las Eliminatorias Sudamericanas están a punto de concluir y la tensión crece en cada rincón del continente. Tras una jornada cargada de emociones, goles y resultados que confirmaron nuevos clasificados a la próxima Copa del Mundo, aún queda un último capítulo por escribirse. Y ese capítulo tendrá como protagonistas a selecciones que, más allá de haber mostrado altibajos en el camino, mantienen vivo el sueño de al menos pelear el repechaje. En ese sentido, la expectativa está centrada en Bolivia y Venezuela, combinados que definirán en la última fecha cuál de los dos se quedará con la última chance de seguir en carrera hacia Estados Unidos, México y Canadá 2030.

La fecha 17 no solo confirmó el pase directo de algunos equipos, sino que también dejó un panorama mucho más claro de lo que será la última jornada. Con Colombia, Paraguay y Uruguay sumándose al grupo de clasificados, el escenario ahora tiene un matiz distinto.

Mientras algunos podrán disputar su encuentro final con la tranquilidad de estar en la cita mundialista, otros deberán dejarlo todo en el campo, con el suspenso de saber que un error puede costarles la eliminación definitiva, tal como lo vivieron Chile y Perú en esta más reciente fecha.

Paraguay logró la clasificación con tres técnicos en la campaña. Foto: Daniel DUARTE / AFP

En lo más alto de la tabla, selecciones como Argentina y Brasil ya no tienen preocupaciones y jugarán sus compromisos sin la presión del resultado. Los dirigidos por Lionel Scaloni, por ejemplo, llegarán a la última fecha después de haber despedido a Lionel Messi como local con un triunfo sobre Venezuela, un partido cargado de emotividad que no alteró su liderato absoluto en la tabla.

Por su parte, Uruguay consiguió un triunfo contundente sobre Perú que no solo le aseguró la clasificación, sino que lo consolidó como uno de los equipos más sólidos del proceso. Colombia también logró asegurar su boleto y lo hizo en un momento clave. Los cafeteros, que habían sido cuestionados durante gran parte del proceso eliminatorio, respondieron a las críticas con un rendimiento convincente.

La otra cara de la moneda está en las selecciones que ya no tienen margen de error. Venezuela llega en la séptima posición, que otorga el pase al repechaje, pero lo hace apenas con un punto de ventaja sobre Bolivia. Eso significa que en la última fecha tendrá que medirse ante Colombia con la obligación de sumar, sabiendo que una derrota puede dejarlo fuera si la ‘Verde’ hace respetar su localía en El Alto frente a Brasil.

Argentina's forward #15 Nicolas Gonzalez and Venezuela's defender #04 Jon Aramburu fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Bolivia, en tanto, no solo necesita vencer a un rival de jerarquía como la ‘Canarinha’, sino también esperar que Venezuela no gane. La diferencia mínima en la tabla mantiene en vilo a todo el país altiplánico, que se aferra a la altura y al empuje de su gente para soñar con la clasificación al repechaje, algo que no consiguen desde hace décadas.

¿Qué partidos se jugarán en la última fecha?

El desenlace de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará bajo dos escenarios muy distintos: para unos será la confirmación de un camino exitoso rumbo al Mundial, mientras que para otros representará una última oportunidad de aferrarse al sueño. Con todos los partidos programados en simultáneo, se vivirá de la siguiente manera:

Fecha 18 (martes 9 de septiembre):

6:00 p.m.- Ecuador vs. Argentina

6:30 p.m.- Bolivia vs. Brasil

6:30 p.m.- Venezuela vs. Colombia

6:30 p.m.- Perú vs. Paraguay

6:30 p.m.- Chile vs. Uruguay

Tabla de posiciones:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 17 12 2 3 28 9 22 38 2 Brasil 17 8 4 5 24 16 8 28 3 Uruguay 17 7 6 4 22 12 10 27 4 Ecuador* 17 7 8 2 13 5 8 26 5 Colombia 17 6 7 4 22 15 7 25 6 Paraguay 17 6 7 4 13 10 3 25 7 Venezuela 17 4 6 5 15 22 -7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 16 35 -19 17 9 Perú 17 2 6 9 6 20 -14 12 10 Chile 17 2 4 11 9 27 -18 10

*Ecuador comenzó las Eliminatorias con una penalización de 3 puntos por la resolución del caso de Byron Castillo y la especulación de su falsificación de documentos sobre su partida de nacimiento.

