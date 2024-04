Los cuartos de final de la Conference League tuvieron a un protagonista en el partido de Lille vs. Aston Villa: Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino atajó dos penales y le dio la clasificación al equipo inglés hacia la siguiente etapa. Por si fuera poco, respondió callando a los hinchas del cuadro local (en Francia) quienes lo pifiaron durante toda la contienda, en recuerdo a lo que fue la final del Mundial Qatar 2022 con Argentina. Para enfatizar más la situación, el guardameta declaró que se siente motivado ante este rechazo y posteó una imagen en redes sociales.

En un vibrante duelo, que se definió por la vía de penales, Lille parecía encaminar una victoria (2-0), pero un gol en los últimos minutos forzó el tiempo extra por el resultado de ida (1-0) que favorecía a los ingleses. Con el global empatado, se fueron al alargue donde la paridad persistió. Ya en la última instancia, el argentino se convirtió en protagonista dejando el resultado de 4-3.

“Me motivan los fans, ¿sabés? Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me han tirado cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar”, declaró el arquero campeón del mundo en redes sociales, donde expresó toda su emoción.

Primer penal atajo por Dibu Martínez en Aston Villa vs. Lille. (Video: ESPN 2)

En la siguiente ronda, tendrán la oportunidad de enfrentarse a Olympiacos y, en el panorama de una posible final, los rivales oscilan entre Brujas y Fiorentina. Ante este panorama, Martínez se mostró claro en el objetivo que tiene el plante dirigido por Unai Emery.

“Queremos llegar hasta la final. Ese es el mensaje que enviamos después del partido. Así que simplemente tenemos eso, necesitamos tener esa mentalidad de pensar que cuando juguemos el próximo partido, debemos acabar el partido en casa”, mencionó sobre el siguiente cruce.

“Siempre digo en toda mi carrera que se lo debo a mis compañeros en esos momentos, incluso cuando anoche estábamos viendo al Real Madrid, el entrenador decía que podríamos ir a los penales y en esos momentos yo soy dueño de mi área”, agregó el popular ‘Dibu’.

Segundo penal atajado por Dibu Martínez en Aston Villa vs. Lille. (Video: ESPN 2)

El post de Martínez en redes sociales

Luego de conseguir la victoria con Aston Villa, que contó con dos atajadas suyas, ‘Dibu’ Martínez enalteció este resultado subiendo una imagen a su cuenta de Instagram en donde escribió: “Semi-final here we go”.

En la primera imagen de su posteo, el Dibu mostró el preciso momento en el que atajó uno de los dos penales. Y luego en la segunda se lo puede ver realizando el gesto de “silencio”, dirigido hacia los hinchas franceses, que le valió una segunda amonestación.

El post de 'Dibu' Martínez en redes sociales. (Foto: Instagram)





