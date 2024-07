Argentina y Marruecos se enfrentan este miércoles 24 de julio en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, por la primera jornada del Grupo B del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Con Javier Mascherano como entrenador, la ‘Albiceleste’ se presenta con un equipo que se clasificó en la última fecha del Preolímpico de Venezuela y le sumó a tres mayores de 23 años, que son Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez.

Argentina viene de ganar un partido amistoso ante un combinado de franceses sin club y de perder un duelo contra Guinea Sub 23, ambos en la semana previa, en territorio galo. En este último duelo sí jugaron Rulli y Otamendi, aunque la ‘Araña’ ingresó en el segundo tiempo. Cabe mencionar que otros jugadores que están en la lista son Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Lucas Beltrán, Thiago Almada, entre otros.

La ‘Albiceleste’ va en busca de su quinta medalla olímpica en fútbol masculino, ya que hasta la actualidad ha logrado dos preseas de oro y dos de plata. Los dos títulos en la disciplina se dieron en Atenas 2004 y Beijing 2008. En este último una de las figuras del equipo fue Lionel Messi, quien hoy es considerado como el mejor jugador de la historia.

En esta ocasión, Thiago Almada, quien también es campeón del mundo, llegará a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 como la figura y el líder futbolístico del seleccionado sub 23. Para Mascherano, es pieza clave desde el comienzo del ciclo. Según Almada, el DT le pide “esperar los espacios para recibir la pelota, ir para adelante y después manejarme con libertad y tratar de seguir como vengo haciéndolo en el club”.

Marruecos, por su parte, es dirigido por Tarik Sektioui y llega como campeón del torneo africano de naciones Sub 23. En el Mundial más reciente, de Qatar 2022, la selección mayor fue la sorpresa y terminó en la cuarta posición. De ese equipo, aparece el nombre de Achraf Hakimi, el lateral derecho de Paris Saint-Germain, en el plantel que jugará los Juegos Olímpicos. Los ‘leones’ buscarán superar por segunda vez la fase de grupos del certamen olímpico.





¿A qué hora juegan Argentina vs. Marruecos?

Argentina vs. Marruecos se jugará este miércoles 24 de julio desde las 10:00 de la mañana en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 8:00 a.m.; mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque empieza a las 9:00 a.m.





¿En qué canales ver Argentina vs. Marruecos?

Argentina vs. Marruecos será transmitido a través de las señales de TV Pública y TyC Sports en territorio argentino. También se podrá ver online en TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿Dónde se jugará el Argentina vs. Marruecos?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR