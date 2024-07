En la segunda jornada del Torneo Clausura 2024, Sporting Cristal recuperó el ritmo con una goleada de 4-0 sobre Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, dejando atrás la derrota inicial contra ADT, en Tarma, y la partida de Ignacio da Silva al Fluminense de Brasil. A pesar de la victoria, siguen las interrogantes sobre la idea de juego del equipo. Tras el compromiso, Guillermo Farré (43 años), entrenador de los rimenses, abordó estos temas al discutir el rendimiento de su escuadra, sus aspiraciones y los refuerzos que ha pedido para fortalecer la plantilla.

Durante una rueda de prensa en las instalaciones del club en La Florida, el técnico argentino destacó la importancia del triunfo y subrayó la eficacia de sus dirigidos como un factor determinante. Resaltó también la complejidad del adversario, lo que obligó a la escuadra a adaptarse a las dinámicas del cotejo en ambos tiempos, haciendo especial énfasis en el desempeño sobresaliente durante la segunda mitad del encuentro.

“Acá lo importante siempre es ganar. Nosotros fuimos efectivos en cuanto a las situaciones de riesgo que hemos tenido. Quizás eso ha hecho que no hayamos tenido una posición mejor a la del rival, producto de que salieron a buscar el partido, hace que el equipo se esté defendiendo, defendiendo el resultado, eso es algo lógico en el fútbol y algo normal. Pero hemos cambiado la forma en el segundo tiempo de jugar más rápido, más directo, con recuperación, tener la profundidad que en el primer no podíamos porque estaban replegados y no teníamos la profundidad necesaria”, señaló Farré.

Posteriormente, el técnico destacó que, aunque no siempre se puede jugar como se quisiera, lo esencial es anotar, ya que esto aumenta la confianza del plantel. Además, hizo una autocrítica, subrayando la importancia de corregir los errores, reforzar las áreas débiles y mejorar el rendimiento de cara al próximo encuentro: “En cuanto al trámite del partido, siempre hay cosas positivas y negativas, aunque ganemos y aunque perdamos. Corregiremos lo que hicimos mal, potenciaremos lo que hicimos bien. Es el ADN del futbol de todos los partidos, hacer análisis, y el próximo partido, afrontarlo con la serenidad y responsabilidad que merece cada encuentro”.

“(...) No es la mejor versión y, de mi parte, nunca voy a encontrar la mejor versión. Siempre considero que se puede mejorar, se puede mejorar respecto al partido anterior. Es parte de nuestro trabajo buscar los errores y tratar de corregirlos, potenciarlos. Siempre pensar en que se puede jugar mejor. Sería un conformismo decir que, por haber ganado 4-0, estamos bárbaros, pero la realidad es que esto es un trabajo donde constantemente nos van a exigir. Va a haber rivales que nos van a molestar, como nos han molestado hoy, y nosotros tenemos que resolver. Y para resolver, obviamente, necesitamos siempre tener respuesta, mejores herramientas. Así que no me conformo con el resultado; es parte de un crecimiento y, obviamente, el resultado anímicamente ayuda a que la mejora sea mejor recibida”, agregó.

Guillermo también abordó el impacto de la ausencia de Da Silva, subrayando que, más allá de las individualidades, lo que realmente importa es el desempeño colectivo: “Demostrar que más allá de los nombres, lo importante siempre es el equipo y hoy (domingo) han jugado de buena manera. Ignacio era un jugador determinante en lo que es la pelota parada, y hoy terminamos convirtiendo goles de pelota parada. Entonces quiere decir que más allá del jugador que esté, nosotros tenemos que brindarnos al máximo y los que lo hicieron, lo hicieron de muy buena manera. Entonces, en ese aspecto, el grupo se repone bien ante esa ausencia”.

Finalmente, el timonel también tocó el tema de los refuerzos, mencionando que solicitó incorporaciones, tanto para el ataque y la retaguardia: "Con respecto a nombres, están avanzadas ciertas charlas con distintos jugadores, en la defensa y en la parte ofensiva. Esperamos que se resuelva de manera temprana, porque ya empezó el torneo y necesitamos una competencia interna más determinante. Así que, bueno, esperemos que sea a la brevedad. Hay avances en ambos casos que hemos planteado. No voy a dar nombres por cuestión de respeto y seriedad. Pero, si Dios quiere, esta semana habrá avances importantes".





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para el sábado 27 de julio desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Los ‘celestes’ estuvieron muy cerca de ganar el Torneo Apertura, pero el 1-0 sobre Comerciantes Unidos no fue suficiente para evitar que Universitario de Deportes se lleve el primer certamen de la temporada. En ese sentido, tras la salida de Enderson Moreira, la directiva de ‘SC’ apostó por Guillermo Farré como su reemplazante y ahora tendrá la misión de recomponer el camino de un plantel que se verá afectado por la reciente venta de Ignácio da Silva a Fluminense.

Sporting Cristal supera a Sport Boys en el Gallardo (Foto: GEC)





