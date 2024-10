Las selecciones de Colombia y Chile se ven las caras este martes 15 de octubre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla. El duelo es válido por la fecha 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las dos selecciones viven presentes diferentes y protagonizarán un partido interesante en suelo ‘cafetero’. Eso sí, la ‘Roja’ de Ricardo Gareca se encuentra en la última casilla y una derrota lo dejaría casi sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. A continuación, revisa en qué canales se podrá ver el compromiso y a qué hora empieza.

Colombia llega a este partido tras perder su invicto en el proceso clasificatorio: cayó por 1-0 ante Bolivia en El Alto, una de las plazas más complicadas de la competición. El único gol del compromiso lo hizo el joven mediocampista Miguel Terceros, quien pertenece al club Santos de Brasil. Ahora Néstor Lorenzo buscará levantarse de la derrota.

A pesar de haber perdido, la selección ‘cafetera’ se ubica en la segunda posición con 16 puntos, a solo tres unidades del líder Argentina. Ahora le toca jugar de local y en sus últimos cuatro encuentros en casa ha logrado tres victorias y solo un empate. Dos de esos triunfos fueron ante la ‘Albiceleste’, vigente campeona del mundo, y Brasil. El otro triunfo fue ante Venezuela y la igualdad fue con Uruguay.

Chile, por su parte, llega a este encuentro tras perder por 2-1 ante Brasil en el Estadio Nacional de Santiago y, tras la victoria de la Selección Peruana, cayó al último lugar de la tabla de posiciones. Tiene apenas 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y seis derrotas. El ‘Tigre’ todavía no ha podido ganar un partido oficial con la ‘Roja’ y su puesto está en veremos.

“Tenemos las condiciones de sacar un buen resultado en Barranquilla porque estamos mentalizados en llevarnos un triunfo ante Colombia”, dijo el estratega argentino durante una rueda de prensa este martes. “La adversidad es algo a lo que estamos acostumbrados y Colombia es el favorito, pero en la medida que nos soltemos crecen nuestras posibilidades”, agregó.





¿En qué canales ver Colombia vs. Chile?

Colombia vs. Chile se podrá ver en Perú por Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Colombia, el encuentro se podrá seguir a través de Caracol y RCN. Por su parte, en Chile se podrá disfrutar por Paramount, Chilevisión, Mega, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿A qué hora juegan Colombia vs. Chile?

Colombia vs. Chile se medirán el martes 15 de octubre por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 4:30 p.m. Una hora más tarde, a las 5:30 p.m., se dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 2:30 p.m. No te lo pierdas.





¿Dónde se jugará el Colombia vs. Chile?





