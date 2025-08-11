Real Madrid vs. WSG Tirol juegan en el Tivoli Nei de Austria, en el marco de un partido amistoso de pretemporada del cuadro ‘merengue’, como preparación para el arranque de la campaña 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del duelo? Este compromiso será televisado por el canal de YouTube de Real Madrid. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 12:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

El partido de WSG Tirol y Real Madrid será el último ensayo del equipo dirigido por Xabi Alonso porque la próxima semana comenzará su participación en LaLiga, el conjunto ‘merengue’ debutará frente a Osasuna en el Santiago Bernabeu.

En Real Madrid se destacan las presencias de Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Arda Güller, Rodrygo y Gonzalo García, una de las joyas de la cantera que brilló en el último Mundial de Clubes. Ahora tendrá la oportunidad de sumar minutos en otro rumbo competitivo.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. WSG Tirol en el Perú?

YouTube es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido, por lo que el Real Madrid vs. WSG Tirol podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible a través de la plataforma.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. WSG Tirol en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs. WSG Tirol se transmitirá a través de YouTube, señal disponible en todo el territorio estadounidense a través de la cuenta oficial del FC Barcelona.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. WSG Tirol en España?

En España, el compromiso entre Real Madrid vs. WSG Tirol podrá verse por el canal del Real Madrid, que tiene los derechos únicamente para sus suscriptores a través de su canal de YouTube. Además, podrá ser visto por la señal de RTVE La 1.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. WSG Tirol en Internet?

Para ver la transmisión entre Real Madrid vs. WSG Tirol por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de YouTube para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de este amistoso internacional.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. WSG Tirol en el Perú?

De acuerdo a la programación de este amistoso, el partido entre Real Madrid vs. WSG Tirol está pactado para disputarse este martes 12 de agosto a partir de las 12:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde a un partido amistoso de pretemporada.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. WSG Tirol en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Real Madrid vs. WSG Tirol es a la 1:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 12:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. WSG Tirol en España?

En España, Real Madrid vs. WSG Tirol está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. WSG Tirol en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Real Madrid vs. WSG Tirol está programado para las 12:00 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

