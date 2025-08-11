Los últimos días han sido de muchísima tensión alrededor de Palmeiras. La eliminación en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos de Corinthians, su clásico rival, agravó la situación y los cuestionamientos sobre la continuidad de Abel Ferreira al mando del equipo de agravaron. Así pues, a pocos días para el primer enfrentamiento con Universitario de Deportes –por los octavos de final de la Copa Libertadores–, la permanencia del portugués sigue en duda.

A pesar de que el último domingo el ‘Verdao’ venció por 2-1 al Ceará por el Brasileirao, provocando algunos aplausos en el Allianz Parque, el clima que se respira entorno a la institución es muy hostil. Y es que además de los insultos que recibió Ferreira tras la derrota ante el ‘Timao’, este domingo también hubo un atentado contra el centro de entrenamiento del club, donde algunos delincuentes que se hicieron pasar por hinchas reventaron bombardas y petardos en los exteriores del predio.

“Vándalos atacaron cobardemente la Academia de Fútbol, poniendo en riesgo la integridad física de los atletas y demás empleados”, explicó Palmeiras en una nota de prensa, calificando el hecho como un “atentado terrorista” en donde felizmente no hubo ningún herido; la Policía Civil ya está tras los pasos de los cinco encapuchados que fueron vistos en las cámaras de vigilancia.

Palmeiras sufre atentado a pocos días de su partido frente a Universitario. (Video: Palmeiras)

En medio de todo este escándalo que puso en riesgo la vida de los futbolistas de Palmeiras, Abel Ferreira mantuvo la tranquilidad durante el último triunfo sobre Ceará y evitó mencionar lo ocurrido en el centro de entrenamiento. Pese a su silencio, su incomodidad fue muy evidente a lo largo de la conferencia de prensa pospartido.

En primera instancia, el entrenador de 46 años criticó los insultos que recibió hace unos días y prefirió priorizar el apoyo de su familia en estos días de mucha tensión. “Cuando llegue a casa, mis hijas me preguntarán si todo salió bien, pero es difícil explicarles lo que pasó hace tres o cuatro días. Es difícil explicarles por qué insultaron a su padre. Hoy (anoche) me darán regalos y abrazos por el Día del Padre (en Brasil se celebra el segundo domingo de agosto)”, sostuvo.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, Abel Ferreira dejó un fuerte mensaje entre líneas, dando a entender que si por los malos resultados termina siendo un obstáculo en Palmeiras, no tendría problemas en poner su cargo a disposición. “Tengo cariño y respeto por la afición, por el club y nunca seré un problema dentro del Palmeiras”, aseguró.

Abel Ferreira llegó a Palmeiras a finales del 2020. (Foto: Getty Images)

El nacido en Peñafiel todavía tiene contrato con el ‘Verdao’ hasta finales del 2025, pero eso no evitó que se refiriera directamente sobre su futuro. Recordemos que el portugués llegó al cuadro paulista en noviembre del 2020 y desde entonces no paró de ganar todo lo que tuvo enfrente: tres Campeonatos Paulistas, una Copa de Brasil, un Brasileirao, una Supercopa de Brasil, dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana.

“Tenemos una historia juntos, respeto mutuo entre la afición y yo. Somos 20 millones, y ganamos y perdemos juntos. Pero quiero que sepan que mi prioridad son los jugadores, el club y esta camiseta. Eso es lo más importante. Mi futuro se decidirá en el momento oportuno, con el máximo respeto por el Palmeiras”, añadió.

Pese a todo lo señalado líneas arriba, Palmeiras sigue siendo un serio candidato a ganar la Copa Libertadores. A lo largo de los últimos años, en donde supo levantar el trofeo continental en dos oportunidades, se acomodó en los momentos de mayor apremio y sacó adelante cada una de sus llaves. Veremos si Universitario, que vuelve a los octavos de final después de 15 años, es capaz de complicarle el camino y darle pelea.

Palmeiras es un serio candidato a ganar la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo se enfrentarán Universitario vs. Palmeiras?

Según la programación de la CONMEBOL, Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos será este jueves 14 de agosto, pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental. Por último, la vuelta se llevará a cabo en el Allianz Parque, el jueves 28 de agosto a la misma hora.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

