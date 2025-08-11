Con el Mundial del 2026 convertido en un suelo utópico, la Selección Peruana ya comenzó con la planificación de cara al nuevo proceso hacia la Copa del Mundo del 2030. Y es que tras ser un secreto a voces durante las semanas previas, este lunes se confirmaron los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, frente a Rusia y Chile.

La gira de la ‘Blanquirroja’ será en Rusia, país donde disputó su último Mundial y al que volverá después de los días gloriosos de junio del 2018, donde volvimos a una justa mundialista después de 36 años de larga espera. Más allá de la nostalgia, estos encuentros de preparación serán de mucha utilidad para sacar algunas conclusiones.

El primero de ellos será frente al combinado local, el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena, ubicado en San Petesburgo. El segundo de ellos será frente a Chile, en una edición más del clásico del Pacífico, el martes 18 del mismo frente en Estadio Fisht de Sochi.

Esta será la primera vez que la Selección Peruana tendrá enfrente a su similar de Rusia. Eso sí, en el último tiempo ya hemos tenido cruces importantes contra conjuntos europeos, como los amistosos ante Alemania en marzo del 2023 y septiembre del 2018, o el choque frente a Países Bajos en ese mismo mes.

En cuanto a Chile, nos volveremos a ver las caras después del último 0-0 en el Estadio Monumental, por la jornada 11 de las Eliminatorias 2026. Si vemos las estadísticas de encuentros amistosos, la última vez que nos medimos con la ‘Roja’ en un partido de esta índole fue en octubre del 2018 en Estados Unidos, con victoria peruana por 3-0 con un doblete de Pedro Aquino y un autogol de Enzo Roco.

Perú registra dos triunfos en las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Óscar Ibáñez será el entrenador de Perú en estos partidos?

Hay una interrogante importante respecto a estos amistosos frente a Rusia y Chile. Como se sabe, Óscar Ibáñez es el entrenador interino de la Selección Peruana y hasta donde se sabes, su labor solo comprende hasta los encuentros frente a Uruguay y Paraguay, por la última jornada doble de las Eliminatorias 2026.

Como solo un milagro provocaría que la ‘Bicolor’ clasifique a la Copa del Mundo, todo hace indicar que tendremos un nuevo comando técnico para la fecha FIFA de noviembre. Es decir, los amistosos en cuestión servirán para marcar el inicio de un proceso con aires de renovación y en busca del tan mencionado recambio generacional.

Óscar Ibáñez llegó a la Selección Peruana tras la salida de Jorge Fossati. (Foto: GEC)

Sin embargo, el nuevo director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, evitó ahondar en la continuidad de Ibáñez durante la conferencia de prensa de su prestación. En líneas generales, afirmó que esperará al cierre del proceso clasificatorio para hacer un balance y tomar una decisión sobre quiénes tendrán el mando de la ‘Blanquirroja’ bajo su gestión.

“No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico”, aseveró.

Jean Ferrari es el nuevo director general de Fútbol de la FPF. (Foto: FPF)

