Alianza Lima recuperará a cuatro elementos importantes dentro del esquema de Néstor Gorosito, luego de superar su respectivos problemas físicos. Los íntimos quedan listos para recibir a U. Católica. Paolo Guerrero, Sergio Peña, Eryc Castillo y Guillermo Enrique entrarán en la convocatoria para el partido de este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?
Luego de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
