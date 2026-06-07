Ecuador vs. Guatemala jugarán este domingo 7 de junio, en un amistoso internacional. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio, Estados Unidos, en el que el ‘Tri’ disputará su núltimo amistoso antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.
Los dirigidos por Sebastián Beccacece tendrán su prueba final para iniciar un nuevo sueño en la competición de selecciones más importantes. La expectativa es muy grande con una generación de futbolistas que juegan en las ligas más importantes del mundo como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Willian Pacho.
La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el pasado 21 de marzo de 2024, con triunfo de Ecuador por 2-0, con goles de John Yeboah y Gonzalo Plata en New Jersey, Estados Unidos.
Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a las selecciones Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Es una serie muy competitiva, que exigirá al máximo al combinado sudamericano para alcanzar uno de los cupos a los octavos de final.
¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Guatemala?
El encuentro entre Ecuador vs. Guatemala está programado para este domingo 7 de junio desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile y Uruguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 2:00 p.m. y en España desde las 9:00 p.m.
¿En qué canales ver Ecuador vs. Guatemala?
El partido entre Ecuador vs. Guatemala contará con la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, canales que tienen los derechos para emitir los amistosos de la ‘Tri’. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de sus plataformas digitales como ECDF Web y la app oficial, disponibles para ver el compromiso por internet.
¿Dónde juegan Ecuador vs. Guatemala?
El amistoso internacional entre Ecuador vs. Guatemala se disputará en el Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Este estadio es utilizado por el club Columbus Crew de la Major League Soccer y tiene una capacidad de 20 mil espectadores.
Lista de convocados de Ecuador al Mundial
Porteros
- Hernán Galíndez — Huracán
- Moisés Ramírez — AE Kifisias
- Gonzalo Valle — Liga de Quito
Defensas
- Willian Pacho — PSG
- Piero Hincapié — Arsenal
- Joel Ordóñez — Club Brugge
- Félix Torres — Internacional
- Pervis Estupiñán — AC Milan
- Yaimar Medina — KRC Genk
- Ángelo Preciado — Atlético Mineiro
- Jackson Porozo — Club Tijuana
Mediocampistas
- Alan Minda — Atlético Mineiro
- Moisés Caicedo — Chelsea
- Jordy Alcívar — Independiente
- Denil Castillo — Midtjylland
- John Yeboah — Venezia
- Alan Franco — Atlético Mineiro
- Pedro Vite — Pumas UNAM
- Kendry Páez — River Plate
- Nilson Angulo — Sunderland
- Gonzalo Plata — Flamengo
Delanteros
- Kevin Rodríguez — Union Saint-Gilloise
- Anthony Valencia — Royal Antwerp
- Enner Valencia — Pachuca
- Jordy Caicedo — Huracán
- Jeremy Arévalo — Stuttgart
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