Ecuador vs. Guatemala jugarán este domingo 7 de junio, en un amistoso internacional. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio, Estados Unidos, en el que el ‘Tri’ disputará su núltimo amistoso antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece tendrán su prueba final para iniciar un nuevo sueño en la competición de selecciones más importantes. La expectativa es muy grande con una generación de futbolistas que juegan en las ligas más importantes del mundo como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Willian Pacho.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el pasado 21 de marzo de 2024, con triunfo de Ecuador por 2-0, con goles de John Yeboah y Gonzalo Plata en New Jersey, Estados Unidos.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a las selecciones Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Es una serie muy competitiva, que exigirá al máximo al combinado sudamericano para alcanzar uno de los cupos a los octavos de final.

Ecuador empató 1-1 en su último amistoso ante Países Bajos. (Foto: EFE)

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Guatemala?

El encuentro entre Ecuador vs. Guatemala está programado para este domingo 7 de junio desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile y Uruguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 2:00 p.m. y en España desde las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Guatemala?

El partido entre Ecuador vs. Guatemala contará con la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, canales que tienen los derechos para emitir los amistosos de la ‘Tri’. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de sus plataformas digitales como ECDF Web y la app oficial, disponibles para ver el compromiso por internet.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Guatemala?

El amistoso internacional entre Ecuador vs. Guatemala se disputará en el Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Este estadio es utilizado por el club Columbus Crew de la Major League Soccer y tiene una capacidad de 20 mil espectadores.

Lista de convocados de Ecuador al Mundial

Porteros

Hernán Galíndez — Huracán

Moisés Ramírez — AE Kifisias

Gonzalo Valle — Liga de Quito

Defensas

Willian Pacho — PSG

Piero Hincapié — Arsenal

Joel Ordóñez — Club Brugge

Félix Torres — Internacional

Pervis Estupiñán — AC Milan

Yaimar Medina — KRC Genk

Ángelo Preciado — Atlético Mineiro

Jackson Porozo — Club Tijuana

Mediocampistas

Alan Minda — Atlético Mineiro

Moisés Caicedo — Chelsea

Jordy Alcívar — Independiente

Denil Castillo — Midtjylland

John Yeboah — Venezia

Alan Franco — Atlético Mineiro

Pedro Vite — Pumas UNAM

Kendry Páez — River Plate

Nilson Angulo — Sunderland

Gonzalo Plata — Flamengo

Delanteros

Kevin Rodríguez — Union Saint-Gilloise

Anthony Valencia — Royal Antwerp

Enner Valencia — Pachuca

Jordy Caicedo — Huracán

Jeremy Arévalo — Stuttgart

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