Guillermo Viscarra podría estar viviendo sus últimos meses en Alianza Lima. El arquero boliviano ha despertado el interés de varios clubes del extranjero en las últimas semanas debido a su situación actual en el conjunto blanquiazul, donde perdió protagonismo y no disputa un partido oficial desde marzo de este año.

El primer equipo en aparecer como posible destino fue Millonarios FC. Desde Colombia surgieron reportes que señalan que el cuadro ‘embajador’ sigue de cerca la situación del guardameta con la intención de reforzar su plantel para la próxima temporada.

No obstante, el interés por Viscarra no se limita al fútbol colombiano. En las últimas horas se conoció que otro club que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores también lo tiene en carpeta y estaría evaluando una posible incorporación.

La falta de continuidad del arquero en Alianza Lima ha sido un factor clave para que diferentes equipos comiencen a monitorear su situación. Desde marzo, el boliviano no ha vuelto a sumar minutos oficiales, una realidad que podría llevarlo a analizar nuevas alternativas para recuperar regularidad.

Pese a ello, hace algunas semanas su representante, Daniel Gonzales, aseguró a Infobae que no existía intención de abandonar la institución victoriana. Sin embargo, el panorama podría cambiar si continúa sin oportunidades en el primer equipo y aparecen propuestas atractivas del exterior.

La información fue difundida por la cuenta de scouting Kikai a través de la red social X. Según dicha publicación, además de la oferta procedente de Millonarios, existe otro club sudamericano que ya habría realizado un sondeo para conocer la situación de Guillermo Viscarra.

Se trata de Platense, institución que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores y que estaría interesada en sumar experiencia a su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

“A la oferta de Millonarios por Billy Viscarra se suma el sondeo confirmado de Platense (ARG). Luego del Mundial, el Calamar enfrentará a Coquimbo en octavos de Libertadores”, publicó Kikai. De esta manera, el arquero boliviano aparece en el radar de dos importantes clubes sudamericanos mientras define su futuro de cara al próximo mercado de fichajes.