Universitario de Deportes continúa realizando ajustes en su plantel de cara al Torneo Clausura y ya ha concretado la salida de algunos futbolistas a préstamo. No obstante, existen casos que aún no encuentran una solución definitiva, siendo el de José Rivera uno de los más llamativos.
Durante una reciente edición del programa ‘Los Reba en el Satélite’, el comentarista Diego Rebagliati se refirió a los movimientos que viene realizando el conjunto crema en el mercado interno, especialmente con destino a Juan Pablo II.
El exdirectivo de Sporting Cristal señaló que varios jugadores de Universitario reforzarán al equipo de Chongoyape en la segunda parte de la temporada. Entre ellos mencionó a Paolo Reyna, Álvaro Rojas y César Ancajima.
Según explicó Rebagliati, la cercanía entre ambas instituciones se ha hecho evidente en los últimos meses debido a la cantidad de futbolistas que han pasado de Ate al cuadro norteño.
En medio de esa política de préstamos, la dirigencia merengue también habría contemplado la posibilidad de que José Rivera se sumara a Juan Pablo II para tener más continuidad en el campeonato.
Sin embargo, el atacante rechazó esa alternativa. De acuerdo con el periodista deportivo, el popular ‘Tunche’ no estuvo dispuesto a aceptar una cesión al conjunto de Chongoyape, frustrando así los planes de la administración estudiantil.
La situación de Rivera sigue generando comentarios luego de la polémica que protagonizó semanas atrás, cuando se difundió un video en el que aparecía pateando una camiseta de Universitario, hecho que provocó diversas reacciones entre los hinchas.
Por ahora, todo indica que el delantero permanecerá en el plantel dirigido por Héctor Cúper para disputar el Torneo Clausura. Su salida solo podría concretarse si aparece una oferta que permita ejecutar la cláusula establecida en su contrato.
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