La llegada de Roberto Mosquera a Sporting Cristal es prácticamente un hecho. Según pudo conocer Depor, el experimentado entrenador asumirá la dirección técnica del conjunto celeste y comenzará una nueva etapa en La Florida, donde buscará encaminar al equipo hacia sus objetivos deportivos.
Mosquera estará acompañado por un comando técnico de confianza que lo ha seguido durante buena parte de su trayectoria. La intención es mantener una línea de trabajo ya consolidada y facilitar la implementación de su idea futbolística desde el primer día.
Dentro de este grupo destaca la presencia de Sebastián Salvatore como preparador físico. El profesional argentino ha trabajado junto a Mosquera durante muchísimos años y es considerado una de las piezas fundamentales dentro de su estructura de trabajo.
También se sumará Javier Chirinos como asistente técnico. Su incorporación al equipo de Mosquera se dio luego de que Claudio Bustamante decidiera emprender proyectos de manera independiente. Desde entonces, Chirinos ha acompañado al estratega en sus más recientes experiencias profesionales.
Curiosamente, Bustamante forma parte actualmente de Sporting Cristal, donde se encuentra al mando de la categoría Sub-18. Su presencia en La Florida genera una coincidencia particular en medio del retorno de Mosquera al club rimense.
El resto del comando técnico estará integrado por Marco Moncayo como preparador de arqueros y Andrés Olivares como videoanalista. Ambos cuentan con experiencia dentro del entorno de trabajo del entrenador y serán parte de este nuevo desafío deportivo.
Depor pudo conocer además que el plantel retomará los entrenamientos este lunes en las instalaciones de La Florida. La jornada marcará el inicio formal de esta nueva etapa y permitirá al cuerpo técnico comenzar a trabajar de cara a los próximos compromisos de la temporada.
Entre las principales novedades de la práctica estará la presencia de Hernán Barcos, flamante incorporación de Sporting Cristal, quien será visto por primera vez vistiendo la indumentaria celeste en una sesión de entrenamiento. Salvo algún cambio de último momento, el proyecto encabezado por Roberto Mosquera tendría una duración hasta diciembre de 2027, apostando por la estabilidad y la planificación a largo plazo.
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