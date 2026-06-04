Paraguay vs. Nicaragua jugarán este viernes 5 de junio, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. donde los dirigidos por Gustavo Alfaro se despedirán de su gente ante de viajar para competir en el Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.
Con una remontada sin precedentes en la tabla de posiciones de las últimas Eliminatorias, el combinado nacional guaraní alcanzó una de las plazas directas para jugar el torneo de selecciones más importante, y se encuentra en su etapa final de preparación para el mismo.
El comando técnico programó un último amistoso antes de iniciar la competencia oficial y será ante Nicaragua, que en el papel se ve inferior al seleccionado sudamericano.
Cabe precisar que existe una gran expectativa por ser parte de un partido que servirá, además de darle rodaje al plantel, para que los hinchas de la selección guaraní se despidan y les envíen sus mejores energías para la justa mundialista. La totalidad de las entradas se agotaron en menos de 24 horas, según reporte oficial.
Paraguay integra el Grupo D del Mundial y comparte la serie ante el anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia. Es una serie muy competitiva, pero en Asunción confían en el trabajo de Alfaro y sus dirigidos para repetir grandes campañas internacionales.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua?
Paraguay vs. Nicaragua está programado para este viernes 5 de junio desde la 5:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del sábado.
¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua?
Paraguay vs. Nicaragua se disputará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, con la transmisión exclusiva de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.
Los convocados de Paraguay al Mundial:
Porteros
- Orlando Gill
- Roberto Fernández
- Gastón Olveira
Defensores
- Juan Cáceres
- Gustavo Velázquez
- Gustavo Gómez
- Junior Alonso
- José Canale
- Omar Alderete
- Alexandro Maidana
- Fabián Balbuena
Mediocampistas
- Diego Gómez
- Mauricio Magalhães
- Damián Bobadilla
- Braian Ojeda
- Andrés Cubas
- Matías Galarza
- Alejandro Gamarra
Delanteros
- Gustavo Caballero
- Ramón Sosa
- Alex Arce
- Isidro Pitta
- Gabriel Ávalos
- Miguel Almirón
- Julio Enciso
- Antonio Sanabria
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