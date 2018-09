No es un partido fantástico de España si no aparece Isco Alarcón. El volante del Real Madrid selló la victoria 6-0 del combinado ibérico ante Croacia con un genial giro dentro del área y un disparo cruzado que no permitió que Kalinic tenga reacción alguna. A los 70, España brilló con un 6-0.

Saúl Ñíguez abrió el marcador de cabeza (24), antes de que Marco Asensio hiciera el 2-0 de potente disparo (33) y el portero croata Lovre Kalinic hiciera el tercero en propia puerta (35). En la segunda parte, Rodrigo marcó el 4-0 (49), Sergio Ramos el 5-0 de cabeza (57) y Alarcón rubricó el definitivo.



Después del reto de Wembley que los hombres de Luis Enrique pasaron con buena nota, a España le tocaba enfrentarse a un equipo de primera categoría mundial. Croacia , con Luka Modric sobre el terreno de juego, pero sin jugadores como Mario Mandzukic o Danijel Subasic, no tuvo ningún protagonismo a lo largo de los noventa minutos.



Fue totalmente absorbido por el ciclón de la selección española, que desde el primer minuto salió a por el partido y pronto lo encauzó con un cabezazo de Saúl Ñíguez a pase de Dani Carvajal. El jugador del Atlético, que jugaba en su casa, Elche, volvió a marcar como ante Inglaterra.