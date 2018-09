Ver España vs. Croacia EN VIVO transmisión por la UEFA Nations League vía TVE DirecTV: revisa los canales y programación ONLINE TV totalmente gratis Streaming LIVE HD y EN DIRECTO partido en el Estadio Manuel Martínez Valero en Elche por la jornada 2 del Grupo A4 de la Liga de Naciones 2018. Empieza a la 1:45 p.m. en Perú y 8:45 p.m. en toda España.

España vs. Croacia: alineaciones confirmadas

España: De Gea; Carvajal, Nacho, Ramos, Gayà; Saúl, Busquets, Ceballos; Isco, Asensio y Rodrigo.



Croacia: Kalinic; Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic, Modric, Kovacic; Perisic y Santini.

LA PREVIA

Será una dura prueba para la 'Roja', que ahora es dirigida por el técnico Luis Enrique (ex Barcelona, Celta y Roma) tras el despido de Julen Lopetegui y la no continuidad de Fernando Hierro. El elenco croata no se la pondrá nada fácil.

España vs. Croacia: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

En la previa del duelo ante Croacia, la Selección de España sacó un clave triunfo ante Inglaterra en Wembley por la Nations League. Empezó perdiendo con un buen gol del delantero Marcus Rashford, pero se recuperaron y le dieron vuelta al marcador con tantos de Saúl Ñíguez y Rodrigo.

Justamente, el jugador del Atlético de Madrid habló en rueda de prensa sobre el duelo ante la subcampeona del Mundial Rusia 2018. "La verdad que espero que podamos lograr lo que hicimos ante los ingleses. Hay que minimizar las opciones que tengan", sostuvo.

Del otro lado aparece Croacia que hace poco quedó en el segundo lugar de la Copa del Mundo. Con un Luka Modric más que inspirado - teniendo a su costado a Ivan Rakitic - los dirigidos por Zlatko Dalinc tienen con qué rescatar los tres puntos.

APUESTAS del España vs. Croacia:

Casa de apuestas España Empate Croacia Bwin 1,60 3,75 6,25 Bet365 1,66 3,90 6,00 Sportium 1,66 3,70 5,25

España vs. Croacia: posibles alineaciones

España: De Gea; Azpilicueta, Albiol, Ramos, Gayà; Busquets, Saúl, Sergi Roberto, Isco; Rodrigo y Morata,



Croacia: Kalinic; Vrsajlko, Mitrovic, Vida, Barisic; Bladej, Rakitic, Pjaca, Modric; Perisic y Livaja.