Francia vs. Croacia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la segunda jornada de la Liga A y el Grupo 1 de la UEFA Nations League, este lunes 6 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Poljud. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por la señal de STAR Plus y ESPN.

El campeón y el subcampeón del mundo, los grandes favoritos para quedarse con la zona, fueron sorprendidos en la jornada inicial del certamen. De un lado, el equipo liderado por Didier Deschamps cayó en casa por 1-2 frente a Dinamarca. Mientras que los conducidos por Zlatko Dalic tropezaron por 0-3 ante Austria.

¿A qué hora juegan Francia vs. Croacia por UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Frente a este contexto, los finalistas en Rusia 2018 tienen la obligación de ganar para avanzar a la siguiente ronda. Francia, de su lado, pierde Kylian Mbappé, quien se lesionó ante los daneses. El lugar del goleador de PSG debe ser tomado por Christopher Nkunku. En tanto, Ibrahima Konaté fue llamado para reemplazar al lesionado Raphael Varane.

De su lado, Luka Modric puede ser la gran novedad en la oncena de Dalic. El volante no estuvo en el estreno del certamen por el desgaste con Real Madrid en la final de Champions League. El capitán debe tomar el lugar de su compañero Marcelo Brozovic, quien no estaba al ciento por ciento. Finalmente, Ivan Perisic es una de las grandes dudas.

Canales de transmisión de Francia vs. Croacia

Para ver el partido entre Francia y Croacia en UEFA Nations League hay dos opciones en canales de TV. Si vives en Sudamérica podrás seguirlo en la señal de ESPN. Si estás en México y Centroamérica puedes ver el partido en Sky HD.

¿Dónde ver el partido Francia vs. Croacia por UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Francia y Croacia hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España está disponible la señal de UEFA TV.

Francia vs. Croacia: posibles alineaciones del partido

Francia: Lloris; Pavard, L. Hernandez, Kimpembe; Coman, Tchouameni, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Benzema, Nkunku.

Croacia: Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Kovacic, Modric; Vlasic, Majer, Orsic; Kramaric.

¿Dónde juegan Francia vs. Croacia por UEFA Nations League?





