Kevin de Bruyne fue una las grandes figuras en el reciente triunfo de Bélgica sobre Dinamarca en el marco de la segunda fecha de la Eurocopa 2021. El talentoso volante condujo con brillantez a los ‘Diablos Rojos’ e incluso marcó un gol en el Parken Stadion de Copenhague a pesar de que no se encuentra físicamente al 100% luego de sufrir una dura lesión en la cara en la final de la Champions League ante el Chelsea a fines de mayo pasado.

El centrocampista belga, operado el 4 de junio de una doble fractura en la cara, afirmó que no siente nada en la mitad izquierda del rostro y cree que esa sensación le durará seis meses. A pesar de que se siente como si estuviera anestesiado, dicha condición no le impide jugar bien, tal como hizo ante los daneses el jueves.

“No siento nada en el lado izquierdo de la cara. Es como si estuviera anestesiado. Pueden pasar 6 meses antes de que vuelva mi sensibilidad. Es muy molesto, pero puedes jugar “, dijo el jugador al canal flamenco ‘Sporza’ en declaraciones que recoge la cadena RTBF. La pérdida de sensibilidad, precisaron los medios, es a la altura de la nariz.

Kevin De Bruyne confirmó la lesión que sufrió durante la final de Champions League. (Foto: AP)

El jugador, que el jueves firmó un excelente partido contra Dinamarca, remontando el encuentro con una asistencia y un gol, confesó que tenía “algo de miedo en ir fuerte en los duelos de cabeza”.

“La fractura no está completamente curada”, agregó De Bruyne, quien añadió que acabó bien el partido pese a que la segunda parte, en la que estuvo en el campo, fue muy intensa. “Me sentí bien al final del partido. No me dolía”, concluyó.

Tras la victoria ante Dinamarca, la Bélgica de De Bruyne se alista para cerrar el Grupo B de la Eurocopa el próximo lunes ante Finlandia. Los ‘Diablos Rojos’ ya están en octavos de final, pero buscarán la clasificación perfecta a la próxima ronda.





