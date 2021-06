Al centrocampista Kevin de Bruyne, que en sus primeros 45 minutos de la Eurocopa se convirtió en el revulsivo de la remontada de Bélgica sobre Dinamarca (1-2), le agrada que su nombre suene como candidato al Balón de Oro 2021, pero afirma que escapa a su control y él sólo puede dedicarse a jugar bien al fútbol. El popular ‘KDB’ ha sido uno de los grandes jugadores de la temporada, alcanzado el subcampeonato de la Champions League con el Manchester City.

“No tengo control sobre ello. Intento ser el mejor jugador que puedo. Luego, tengo mucha suerte de no tener que elegir, hay muy buenos jugadores. Me enorgullece que la gente me considere uno de los posibles ganadores al Balón del Oro. Quiere decir que estoy entre los mejores jugadores del mundo y es para lo que he trabajado toda mi vida”, dijo De Bruyne en rueda de prensa.

De Bruyne sonrió cuando este sábado en la concentración de Bélgica en Tubize, a las afueras de Bruselas, le preguntaron cómo es posible que piense tan rápido, y respondió lo mejor que pudo.

“No lo sé, no tengo ni idea. En los entrenamientos intento reconocer situaciones lo más rápido posible. Cuanto mejor sepas dónde están tus compañeros y tus oponentes más opciones tienes”, dijo.

Respecto a su actuación frente a los daneses, De Bruyne, de 29 años, explicó que se limitó a cumplir con su cometido.

“Hice mi trabajo”, dijo el centrocampista del Manchester City, quien explicó que se propuso “dar confianza al equipo y una buena circulación de balón y el equipo respondió”.

Kevin De Bruyne fue la gran figura de Bélgica en la fecha 2 de la Eurocopa 2021. (Foto: Agencias)

Objetivo: ganar la Eurocopa

“Nunca he dudado de mi calidad ni de la de mi equipo. Sé que los rivales son buenos” pero “lo más importante somos nosotros. Si jugamos bien, si hacemos nuestro trabajo, tentemos opciones de ganar”, agregó.

El siete de Bélgica indicó que el objetivo de la selección que dirige Roberto Martínez es llegar tan lejos como puedan, con la idea de conquistar la Eurocopa.

“Tan lejos como podamos. Es difícil decirlo. Depende de contra quién nos enfrentemos. El objetivo es ganar”, dijo De Bruyne, que subrayó que “un torneo se decide en momentos. Eso lo sabemos como jugadores. Todo tiene que salir perfecto”.

Con la información de EFE





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player