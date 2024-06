Lamine Yamal viene siendo no solo una de las figuras más prometedoras del Barcelona y el fútbol mundial. Toda la proyección que tiene la viene trasladando de igual forma a la Selección de España en esta Eurocopa en tierras alemanas. Con apenas 16 años, recién cumplirá 17 el 13 de julio - un día antes de la final-, el juvenil extremo despierta admiración por lo crucial que se está convirtiendo en la pizarra de Luis De la Fuente. Sin embargo, en la previa al próximo partido de la ‘Roja’, su nombre ha entrado en polémica por una insólita repercusión que podría tener su ‘sele’.

La selección española podría recibir una multa de hasta 30 mil euros (cerca de 32 mil dólares) si Lamine Yamal llega a jugar este lunes el encuentro ante Albania por la última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa. Esto debido a que existe una ley laboral en Alemania sobre los menores de edad. Según la normativa, para proteger los derechos de los menores de 18 años, no pueden trabajar después de las 20 horas (8 de la noche) de cada día. En el caso de atletas y deportistas hay una excepción, hasta las 23 (11 de la noche).

Sin embargo, el partido entre España y Albania comenzará a las 9 de la noche hora de Alemania y terminará cerca de las 23. El problema está en que la norma contempla como jornada laboral todo aquello que suceda al finalizar el partido. Desde darse un baño en los vestuarios hasta una eventual entrevista post encuentro, eso también sería parte de un horario de trabajo, una regla vigente en el país tanto para alemanes como para extranjeros.

Eso sí, de acuerdo al diario Bild de Alemania, España no correría riesgos de sufrir consecuencias deportistas. No obstante, según la mirada del jurista Stephan Graf de la Universidad de Konstanz, la ‘Roja’ sí podría recibir la sanción económica por el caso de Lamine Yamal. Si bien no hay un precedente de este tipo, el solo hecho de que haya una posibilidad de que multen a España por hacer jugar a una de sus figuras, acapara la atención en las últimas horas en territorio teutón.

No le pesó la camiseta

Lamine Yamal debutó con gol en la ‘Roja’ el 8 de septiembre pasado durante un partido clasificatorio para la Euro ante Georgia. Un resultado que acabó 7-1 a favor de la ‘Roja’ y en la que el juvenil culé anotó para convertirse en el futbolista español más joven en marcar un gol con 16 años, un mes y 26 días. El talento, surgido de La Masía, es además el futbolista más joven de la historia en haber debutado en el primer equipo azulgrana com apenas 15 años.

Además, Yamal es el más joven en ser titular en el Barcelona, en haber dado una asistencia y convertido un gol con el equipo. Actualmente, Lamine lleva ya 50 partidos oficiales con los culés con un registro de siete goles y siete asistencias. En la selección, en tanto, lleva cuatro partidos con dos goles. Si bien no ha convertido hasta ahora en esta Eurocopa, ya se ha lucido en sus dos primeros compromisos en esta competición, ante Croacia e Italia.

Lo que se le viene a España

Luego de vencer 1-0 a Italia y clasificarse a octavos de final de la Euro, España se medirá este lunes ante Albania a las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana) en el ESPRIT Arena en el cierre del Grupo B. Si bien la ‘Roja’ ya tiene el boleto a la siguiente fase, su rival -en tanto- se aferra al hecho de dar el golpe y poder quedar como segundo o uno de los mejores terceros.

Si bien se habla de que la ‘Roja’ pondrá un equipo alterno para cuidar a los titulares, el seleccionador español aseguró que mandará lo mejor que tienen. “Nos jugamos muchísimo, prestigio, reconocimiento, seguir mejorando. Vamos a intentar hacerlo como en los anteriores partidos. Lo vamos a plantear para ganar porque queremos ganar todos los partidos. Vamos a alinear a los mejores para este partido. Todavía nos queda mucho para ser aquella selección que ganó todo. Hay que mejorar en todo. Es una máxima que la ponemos en práctica todos los días”, dijo La Fuente.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR