Muchos hinchas del Barcelona lloraron y se lamentaron a través de Facebook cuando Xavi Hernández anunció que iba a dejar el cuadro culé a mediados del año 2015. No obstante, el volante se fue por la puerta grande, ganando una Champions League al lado de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

Ahora, el también ex volante de la Selección de España se desempeña en el Al-Sadd de la liga de Qatar. Aunque, en las últimas horas se volvió viral por sus palabras para mejorar el espectáculo en el mundo del fútbol.

"Creo que en un futuro, como los jugadores están tan bien física y tácticamente, el fútbol puede ser (es una idea que tengo y que me viene a la cabeza cuando lo veo solo o con mi hermano) con un jugador menos. Jugar diez contra diez", fue lo que dijo Xavi y que habría un gran debate en Facebook.

El jugador dio sus motivos para esto. "He visto muchos partidos que han expulsado a un jugador por equipo y el fútbol es una maravilla. ¿Por qué no repensamos en el futuro jugar con un hombre menos para no especular tanto", añadió.

Por otra parte, según medios catalanes, Xavi Hernández le dirá adiós al fútbol profesional cuando acabe la actual temporada en el deporte rey qatarí. Espera ser técnico en el mediano plazo.